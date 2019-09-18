Депутат Госдумы считает, что напавший на ОМОН Устинов получил по заслугам

Депутат Госдумы Евгений Федоров уверен, что либеральные СМИ, освещая процесс над участником незаконной акции Павлом Устиновым, который вывихнул плечо росгвардейцу, пытаются снизить значимость доводов стороны обвинения. Об этом пишет ФАН.

По мнению депутата, россиян пытаются склонить к бунту. Прозападные СМИ руководствуются определенной технологией, которая была запущена после того, как организаторы незаконных митингов, Алексей Навальный и Любовь Соболь, уехали за границу на консультацию. Ситуацию с Устиновым использовали в качестве повода.

«Это технология. Ее задача — не получить правду, не освободить его, а раскачать в стране ситуацию, направленную на уничтожение российского государства и народа», — сказал Федоров.

Депутат также считает, что приговор Устинову вынесен правомерно.

«Есть ролики, в которых видно, что он сопротивлялся полиции. Это очевидные вещи. И он получил по заслугам», — сказал он.

Напомним, 16 сентября суд назначил Устинову наказание — 3,5 года колонии за применение насилия в отношении сотрудника Росгвардии. Согласно следствию, 3 августа на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин попытался задержать Устинова, который участвовал в незаконной акции, выкрикивал лозунги и нарушал общественный порядок. При сопротивлении Устинов вывихнул плечо Лягину. Свою вину актер не признает.