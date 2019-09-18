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Китайские ученые нашли замедляющий старение фрукт

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Более 15 человек погибли на востоке Индии от ударов молний во время ливней

Более 15 человек погибли на востоке Индии от ударов молний во время ливней

 Китайские ученые нашли замедляющий старение фрукт

Китайские ученые нашли замедляющий старение фрукт

11:02   18 Сентября 2019
Весь мир

Китайские ученые нашли замедляющий старение фрукт

Китайские ученые нашли замедляющий старение фрукт

Ученые из Китая выяснили, что употребление в пищу плодов архата замедляет старение. Как пишет The American Journal of Chinese Medicine, чудодейственные свойства у экзотического фрукта специалисты нашли благодаря опыту на мышах.

Отмечается, что потребление архата в течение 10 месяцев замедлило процесс старения у этих грызунов. По словам ученых, фрукт усиливает функции гемопоэтических стволовых клеток (ГСК) в красном костном мозге, который являются предшественниками клеток крови, а также способствует регенерации.

Специалисты считают, что выводы экспериментов, проводимых на мышах, справедливы и для людей. 

«Употребление в пищу плодов архата может продлить жизнь человека за счет улучшения функции стволовых клеток», — пишет издание

Архат — плод многолетней лианы, родственницы тыквы, растущей в Южном Китае и Таиланде. Он величиной с мандарин, коричневый и круглый. В Юго-Восточной Азии его называют «фрукт Будды».

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Автор: Арсений Аскольский
#китай #фрукты

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