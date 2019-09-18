Китайские ученые нашли замедляющий старение фрукт

Ученые из Китая выяснили, что употребление в пищу плодов архата замедляет старение. Как пишет The American Journal of Chinese Medicine, чудодейственные свойства у экзотического фрукта специалисты нашли благодаря опыту на мышах.

Отмечается, что потребление архата в течение 10 месяцев замедлило процесс старения у этих грызунов. По словам ученых, фрукт усиливает функции гемопоэтических стволовых клеток (ГСК) в красном костном мозге, который являются предшественниками клеток крови, а также способствует регенерации.

Специалисты считают, что выводы экспериментов, проводимых на мышах, справедливы и для людей.

«Употребление в пищу плодов архата может продлить жизнь человека за счет улучшения функции стволовых клеток», — пишет издание

Архат — плод многолетней лианы, родственницы тыквы, растущей в Южном Китае и Таиланде. Он величиной с мандарин, коричневый и круглый. В Юго-Восточной Азии его называют «фрукт Будды».