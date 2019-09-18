Два боевика нейтрализованы в ходе контртеррористической операции в КБР

Два боевика нейтрализованы в ходе контртеррористической операции в Кабардино-Балкарии, сообщает Национальный антитеррористический комитет.

Силовики выяснили, что в одном из частных домов на окраине города Чегема могут прятаться экстремисты и их сторонники, которые готовятся к совершению теракта. Когда дом окружили, преступникам предложили сдаться добровольно, но они начали стрелять. В перестрелке уничтожили двух бандитов. Силовики при проведении операции не пострадали. По предварительным данным, убитые собирались совершить теракт в КБР.

Кроме того, в доме нашли оружие, боеприпасы и взрывное устройство.

Утром в среду, 18 сентября, в республике был введен режим КТО. В конце августа в Кабардино-Балкарии поймали преступника, готовящего ряд терактов на территории республики.