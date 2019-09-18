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Владимир Путин поздравил с юбилеем Михаила Федотова
Рада не отменила закон об импичменте президента

Рада не отменила закон об импичменте президента

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Китайские ученые нашли замедляющий старение фрукт

10:55   18 Сентября 2019
Россия

Два боевика нейтрализованы в ходе контртеррористической операции в КБР

Два боевика нейтрализованы в ходе контртеррористической операции в КБР

Два боевика нейтрализованы в ходе контртеррористической операции в Кабардино-Балкарии, сообщает Национальный антитеррористический комитет. 

Силовики выяснили, что в одном из частных домов на окраине города Чегема могут прятаться экстремисты и их сторонники, которые готовятся к совершению теракта. Когда дом окружили, преступникам предложили сдаться добровольно, но они начали стрелять. В перестрелке уничтожили двух бандитов. Силовики при проведении операции не пострадали. По предварительным данным, убитые собирались совершить теракт в КБР. 

Кроме того, в доме нашли оружие, боеприпасы и взрывное устройство. 

Утром в среду, 18 сентября, в республике был введен режим КТО. В конце августа в Кабардино-Балкарии поймали преступника, готовящего ряд терактов на территории республики. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#кто #кбр #антитеррористическая операция #наказание за репосты

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