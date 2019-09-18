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Рада не отменила закон об импичменте президента

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10:51   18 Сентября 2019
Весь мир

Французские эксперты будут расследовать атаку на саудовские нефтяные объекты

Французские эксперты будут расследовать атаку на саудовские нефтяные объекты

Франция окажет Саудовской Аравии помощь в расследовании нападений на нефтеперерабатывающие заводы, которые были совершены в минувшую субботу с использованием беспилотников.

Об этом в среду сообщает пресс-служба Елисейского дворца, подводя итоги переговоров французского президента Эммануэля Макрона с саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

«В ответ на просьбу саудовских властей президент республики подтвердил наследному принцу, что будет направлена команда французских экспертов, которые примут участие в расследовании, призванном пролить свет на обстоятельства нападений 14 сентября и на то, кто за ними стоит», - говорится в заявлении президентской администрации.

Как отмечается, телефонные переговоры Макрона с саудовским принцем состоялись накануне – в среду 17 сентября. Президент Франции подтвердил солидарность с Саудовской Аравией, и осудил атаки беспилотников на нефтяные объекты в Хурайсе и Абкаике.

Французские эксперты будут расследовать атаку на саудовские нефтяные объекты

Напомним: объекты национальной нефтеперерабатывающей компании Саудовской Аравии, расположенные на востоке страны, подверглись атаке 10 беспилотных летательных аппаратов в ночь на 14 сентября. В результате нападения на 13 объектах вспыхнули мощные пожары, что привело к существенному сокращению нефтедобычи.

Ответственность за атаку на себя взяли йеменские повстанцы-хуситы, однако США поспешили возложить вину за произошедшее на Иран.

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Автор: Александр Люблинский
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