Французские эксперты будут расследовать атаку на саудовские нефтяные объекты

Франция окажет Саудовской Аравии помощь в расследовании нападений на нефтеперерабатывающие заводы, которые были совершены в минувшую субботу с использованием беспилотников.

Об этом в среду сообщает пресс-служба Елисейского дворца, подводя итоги переговоров французского президента Эммануэля Макрона с саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

«В ответ на просьбу саудовских властей президент республики подтвердил наследному принцу, что будет направлена команда французских экспертов, которые примут участие в расследовании, призванном пролить свет на обстоятельства нападений 14 сентября и на то, кто за ними стоит», - говорится в заявлении президентской администрации.

Как отмечается, телефонные переговоры Макрона с саудовским принцем состоялись накануне – в среду 17 сентября. Президент Франции подтвердил солидарность с Саудовской Аравией, и осудил атаки беспилотников на нефтяные объекты в Хурайсе и Абкаике.

Напомним: объекты национальной нефтеперерабатывающей компании Саудовской Аравии, расположенные на востоке страны, подверглись атаке 10 беспилотных летательных аппаратов в ночь на 14 сентября. В результате нападения на 13 объектах вспыхнули мощные пожары, что привело к существенному сокращению нефтедобычи.

Ответственность за атаку на себя взяли йеменские повстанцы-хуситы, однако США поспешили возложить вину за произошедшее на Иран.