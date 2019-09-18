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Владимир Путин поздравил с юбилеем Михаила Федотова
Рада не отменила закон об импичменте президента

Рада не отменила закон об импичменте президента

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11:10   18 Сентября 2019
Россия

Эксперт не увидел в приговоре Устинову политики, только нормы закона

Эксперт не увидел в приговоре Устинову политики, только нормы закона

«Оппозиция» ищет любой повод для поддержания якобы продолжающегося протеста после выборов, заметил политолог и глава Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин в интервью Nation news.

Было сразу понятно, что они вцепятся в Павла Устинова, которого приговорили к колонии за травмирование представителя власти. Напомним, что инцидент произошел во время задержания на незаконном митинге в Москве 3 августа. Его дело, как заметил эксперт, удачно подходит под информационные и общественные протесты.

«Оппозиция» выдает это так, что он страдает за общую свободу и что действительно у нас полицейское государство», — отметил Самонкин.

Эксперт не увидел в приговоре Устинову политики, только нормы закона

Однако в действительности эта «сакральная жертва» — самый обычный преступник, который нарушил нормы даже не административного, а Уголовного кодекса Российской Федерации. Он вывихнул плечо представителю власти — это доказано судом и ничего не может его оправдать. К тому же, непризнание вины не делает его автоматически невиновным. Выходка дебошира снята на видео.

«Здесь решение было вынесено не с политической точки зрения, а с точки зрения нормы закона. И оппозиция это понимает и намеренно поддерживает протестные настроения. Мы видели эти попытки самопиара раньше по [журналисту «Медузы» Ивану] Голунову и другим делам», — подытожил политолог.

Эксперт не увидел в приговоре Устинову политики, только нормы закона

Напомним, что дело спецкора «Медузы», которого менее чем за неделю задержали, отправили под домашний арест и освободили, вызвало немалый резонанс не только в России, но и на Западе. Вот только отечественная «оппозиция», подпитываемая западными инвесторами, успела не на шутку разойтись. Либералы проводили акции в поддержку Голунова, даже когда его отпустили. Более того, он сам призывал людей не вестись на этот инфоповод и не посещать «сходки».

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Автор: Анна Манц
#оппозиция #приговор #устинов #митинги #голунов

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