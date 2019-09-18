Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Лайнер-гигант с пятью тысячами китайских туристов зашел во Владивосток

Лайнер-гигант с пятью тысячами китайских туристов зашел во Владивосток

 В Союзе десантников РФ считают, что «защитники» Устинова давят на правосудие

В Союзе десантников РФ считают, что «защитники» Устинова давят на правосудие
Вашингтон не ждет от Минска выбора между Западом и Востоком

Вашингтон не ждет от Минска выбора между Западом и Востоком

 Главред «Страны.ua» рассказал ОБСЕ о притеснении журналистов на Украине

Главред «Страны.ua» рассказал ОБСЕ о притеснении журналистов на Украине
Французские эксперты будут расследовать атаку на саудовские нефтяные объекты

Французские эксперты будут расследовать атаку на саудовские нефтяные объекты

 Хантсман считает, что надо развивать контакты между людьми, несмотря на политику

Хантсман считает, что надо развивать контакты между людьми, несмотря на политику
Лайнер-гигант с пятью тысячами китайских туристов зашел во Владивосток

Лайнер-гигант с пятью тысячами китайских туристов зашел во Владивосток

 В Союзе десантников РФ считают, что «защитники» Устинова давят на правосудие

В Союзе десантников РФ считают, что «защитники» Устинова давят на правосудие
Вашингтон не ждет от Минска выбора между Западом и Востоком

Вашингтон не ждет от Минска выбора между Западом и Востоком

 Главред «Страны.ua» рассказал ОБСЕ о притеснении журналистов на Украине

Главред «Страны.ua» рассказал ОБСЕ о притеснении журналистов на Украине
Французские эксперты будут расследовать атаку на саудовские нефтяные объекты

Французские эксперты будут расследовать атаку на саудовские нефтяные объекты

 Хантсман считает, что надо развивать контакты между людьми, несмотря на политику

Хантсман считает, что надо развивать контакты между людьми, несмотря на политику
10:43   18 Сентября 2019
Россия

Лайнер-гигант с пятью тысячами китайских туристов зашел во Владивосток

Лайнер-гигант с пятью тысячами китайских туристов зашел во Владивосток

Гигантское судно с пятью тысячи туристов из Китая на борту пришвартовалось во Владивостоке в среду, 18 сентября. Лайнер Quantum of the Seas специализируется на круизах небольшой продолжительности.

Судно повторило рекорд по длине и пассажировместимости Spectrum of the Seas, который прибыл во Владивосток 9 сентября, и стал самым крупным круизным лайнером, когда-либо заходившим в порты России.

Лайнер постоянно базируется в Шанхае, но круиз начался в Тяньзине. Туристы сначала отправились сначала в японские порты Фукуока и Сакаиминато, а затем во Владивосток.

Длина судна — 348 метров, ширина — 41 метр. Всего на корабле 16 палуб.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#владивосток #китай #лайнер

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...