Лайнер-гигант с пятью тысячами китайских туристов зашел во Владивосток

Гигантское судно с пятью тысячи туристов из Китая на борту пришвартовалось во Владивостоке в среду, 18 сентября. Лайнер Quantum of the Seas специализируется на круизах небольшой продолжительности.

Судно повторило рекорд по длине и пассажировместимости Spectrum of the Seas, который прибыл во Владивосток 9 сентября, и стал самым крупным круизным лайнером, когда-либо заходившим в порты России.

Лайнер постоянно базируется в Шанхае, но круиз начался в Тяньзине. Туристы сначала отправились сначала в японские порты Фукуока и Сакаиминато, а затем во Владивосток.

Длина судна — 348 метров, ширина — 41 метр. Всего на корабле 16 палуб.