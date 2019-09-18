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 Хантсман считает, что надо развивать контакты между людьми, несмотря на политику

Хантсман считает, что надо развивать контакты между людьми, несмотря на политику
10:46   18 Сентября 2019
Весь мир

Хантсман считает, что надо развивать контакты между людьми, несмотря на политику

Хантсман считает, что надо развивать контакты между людьми, несмотря на политику

Посол США в России Джон Хантсман считает, что жителям Штатов и РФ важно развивать контакты, несмотря на споры политиков. 

Ранее стало известно, что Хантсман уходит в отставку. Он покинет свой пост в начале октября. В Москве, говоря об отставке дипломата, отметили его профессионализм, несмотря на то, что он все же не смог реализовать потенциал двусторонних отношений.

«Мое время здесь подошло к концу, я завершаю миссию. Это были невероятные, в чем-то странные два года с точки зрения американо-российских отношений», — сказал посол. 

Он назвал Россию прекрасной страной и выразил сожаление, что политический климат часто мешает людям знакомиться, узнавать друг друга, работать вместе.

«В США мы знаем очень мало о России — так же, как и вы о нас. Политика иногда имеет негативный эффект, но мы должны развивать контакты между людьми», —  добавил дипломат.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #сша #политика #хантсман

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