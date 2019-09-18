Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Лайнер-гигант с пятью тысячами китайских туристов зашел во Владивосток

Лайнер-гигант с пятью тысячами китайских туристов зашел во Владивосток

 В Союзе десантников РФ считают, что «защитники» Устинова давят на правосудие

В Союзе десантников РФ считают, что «защитники» Устинова давят на правосудие
Вашингтон не ждет от Минска выбора между Западом и Востоком

Вашингтон не ждет от Минска выбора между Западом и Востоком

 Главред «Страны.ua» рассказал ОБСЕ о притеснении журналистов на Украине

Главред «Страны.ua» рассказал ОБСЕ о притеснении журналистов на Украине
Французские эксперты будут расследовать атаку на саудовские нефтяные объекты

Французские эксперты будут расследовать атаку на саудовские нефтяные объекты

 Хантсман считает, что надо развивать контакты между людьми, несмотря на политику

Хантсман считает, что надо развивать контакты между людьми, несмотря на политику
Лайнер-гигант с пятью тысячами китайских туристов зашел во Владивосток

Лайнер-гигант с пятью тысячами китайских туристов зашел во Владивосток

 В Союзе десантников РФ считают, что «защитники» Устинова давят на правосудие

В Союзе десантников РФ считают, что «защитники» Устинова давят на правосудие
Вашингтон не ждет от Минска выбора между Западом и Востоком

Вашингтон не ждет от Минска выбора между Западом и Востоком

 Главред «Страны.ua» рассказал ОБСЕ о притеснении журналистов на Украине

Главред «Страны.ua» рассказал ОБСЕ о притеснении журналистов на Украине
Французские эксперты будут расследовать атаку на саудовские нефтяные объекты

Французские эксперты будут расследовать атаку на саудовские нефтяные объекты

 Хантсман считает, что надо развивать контакты между людьми, несмотря на политику

Хантсман считает, что надо развивать контакты между людьми, несмотря на политику
10:34   18 Сентября 2019
Россия

Госдума предложила создать список дефицитных профессий в РФ

Госдума предложила создать список дефицитных профессий в РФ

Госдума предложила создать список дефицитных профессий в РФ. С таким предложением выступил депутат Виктор Зубарев. Парламентарий направил письмо в министерство просвещения главе ведомства Ольге Васильевой.

По мнению Зубарева, в России необходимо создать шорт-лист, включающий в себя список тех профессий, которые в нашей стране являются дефицитными и представителей которых в России катастрофически не хватает. Депутат ГД отмечает, что разработка национального списка должна стать одним из пунктов Стратегии развития образования в России в ближайшие четыре года. Кроме того, Зубарев предлагает разбивать список по регионам страны, чтобы не допустить кадровый дефицит. 

Также Виктор Зубарев предлагает вернуться к теме профориентации старшеклассников и прямого получения практики на производстве. По его мнению, во многих регионах из-за отсутствия специалистов на предприятиях не происходит обновления кадров, когда опытные специалисты уходят, а передать знания некому. Аналогичное письмо с предложениями депутат направил главе Минтруда РФ Максиму Топилину.

Ранее в Госдуме поддержали исключение штрафов за нарушения на ЕГЭ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #госдума #общество #образование

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...