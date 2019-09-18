Госдума предложила создать список дефицитных профессий в РФ. С таким предложением выступил депутат Виктор Зубарев. Парламентарий направил письмо в министерство просвещения главе ведомства Ольге Васильевой.

По мнению Зубарева, в России необходимо создать шорт-лист, включающий в себя список тех профессий, которые в нашей стране являются дефицитными и представителей которых в России катастрофически не хватает. Депутат ГД отмечает, что разработка национального списка должна стать одним из пунктов Стратегии развития образования в России в ближайшие четыре года. Кроме того, Зубарев предлагает разбивать список по регионам страны, чтобы не допустить кадровый дефицит.

Также Виктор Зубарев предлагает вернуться к теме профориентации старшеклассников и прямого получения практики на производстве. По его мнению, во многих регионах из-за отсутствия специалистов на предприятиях не происходит обновления кадров, когда опытные специалисты уходят, а передать знания некому. Аналогичное письмо с предложениями депутат направил главе Минтруда РФ Максиму Топилину.

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