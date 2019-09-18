Режим работы МЦК будет изменен с 20 по 22 сентября

Режим работы Московского центрального кольца и график движения «Ласточек» будет изменен в период с 20 по 22 сентября, сообщили в пресс-службе столичного метрополитена 18 сентября.

Так, в пятницу и субботу, то есть 20 и 21 сентября, МЦК будет закрываться раньше — последний поезд, который совершит полный маршрут, отойдет от станции «Андроновка» в 22.00. Все последующие составы будут курсировать только по части маршрута, а 23.40 и вовсе перестанут выходить на линию.

В субботу и воскресенье, 21 и 22 сентября, поезда начнут выполнять маршрут в 5.50 и 5.44 соответственно. В метрополитене добавили, что в эти дни до 7.30 составы будут ходить с интервалами до 40 минут.

«Это необходимо для модернизации инфраструктуры в ночные технологические «окна» и последующего сокращения интервалов движения поездов», — объяснили в пресс-службе.

В штатный режим кольцо войдет уже в 7.30 воскресенья. Стоит отметить, что после работ поезда в час пик будут приходить каждые четыре минуты вместо пяти, а в остальное — каждые восемь, а не обычные десять.