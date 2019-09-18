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10:19   18 Сентября 2019
Россия

Онколог предрек резкий скачок смертности от рака в ближайшие годы

Онколог предрек резкий скачок смертности от рака в ближайшие годы

Смертность от рака в России может вырасти на 20-30%  за два года, если правила закупки лекарств не изменятся. Об этом газете «Известия» рассказал директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ им. Рогачева, профессор Алексей Масчан.

По его словам, с российского рынка пропадают зарубежные лекарства, аналогов которых в стране производят. На смену проверенным препаратам приходят дженерики, не прошедшие клинические испытания.

В качестве примера онколог привел 10% хлорид натрия. Масчан отметил, что в РФ его не делают из-за слишком низкой стоимости, а иностранные изготовители отказываются от его реализации на российском рынке.

«У нас будет резкий скачок смертности. И детской, и взрослой. Через год-два, если ничего не будет предпринято, смертность может вырасти примерно на 20–30%», — заявил врач.

Онколог предрек резкий скачок смертности от рака в ближайшие годы

Масчан считает, что решить проблему можно через закупку препаратов государством, а также через изменение законодательства. Нужно привлекать на российский рынок достойных иностранных производителей, отметил он.

Ранее эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков рассказал, что головная боль вместе с тошнотой и рвотой, нарушение сознания, ухудшение памяти и зрения могут свидетельствовать о развитии развития у человека злокачественной опухоли мозга. 

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Автор: Арсений Аскольский

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