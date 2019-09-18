Посол США в РФ заявил о необходимости развивать торговлю между двумя странами

Посол США в РФ Джон Хантсман призвал развивать торговлю между Штатами и Россией. По его словам, у двух держав для этого есть и ресурсы, и бизнесмены.

Также дипломат уверен, что увеличение объема торговли приведет к большей уверенности и к большему доверию с обеих сторон.

«Мы — две великие страны. У нас есть прекрасные предприниматели, ресурсы, замечательные университеты. У нас есть торговые связи, которые естественно сближают нас, но мы пока показываем недостаточно хорошие результаты», — подчеркнул Хантсман.

Посол отметил, что американские бизнесмены хотят работать с Россией. Однако это осложняют санкции и такие ситуации, как процесс над Майком Калви.