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 Хантсман считает, что надо развивать контакты между людьми, несмотря на политику

Хантсман считает, что надо развивать контакты между людьми, несмотря на политику
10:20   18 Сентября 2019
Весь мир

Посол США в РФ заявил о необходимости развивать торговлю между двумя странами

Посол США в РФ заявил о необходимости развивать торговлю между двумя странами

Посол США в РФ Джон Хантсман призвал развивать торговлю между Штатами и Россией. По его словам, у двух держав для этого есть и ресурсы, и бизнесмены.

Также дипломат уверен, что увеличение объема торговли приведет к большей уверенности и к большему доверию с обеих сторон. 

«Мы — две великие страны. У нас есть прекрасные предприниматели, ресурсы, замечательные университеты. У нас есть торговые связи, которые естественно сближают нас, но мы пока показываем недостаточно хорошие результаты», — подчеркнул Хантсман. 

Посол отметил, что американские бизнесмены хотят работать с Россией. Однако это осложняют санкции и такие ситуации, как процесс над Майком Калви.

«Но я верю, что нам удастся преодолеть сложности, нужно над этим работать», — добавил дипломат.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #сша #бизнес #хантсман

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