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10:11   18 Сентября 2019
Россия

Полицейские задержали в Москве мужчину, бросившего в них гранату для страйкбола

Полицейские задержали в Москве мужчину, бросившего в них гранату для страйкбола

Столичные полицейские задержали мужчину, который бросил в них страйкбольную гранату. Инцидент произошел утром в понедельник, 16 сентября, на улице Паперника.

Как пояснили полицейские, к ним подошел 28-летний мужчина и попросил вызвать ему скорую. После этого он стал себя странно вести и бросил в них гранату. Полицейские отреагировали незамедлительно и отбросили предмет в сторону. Оказалось, что это была граната для страйкбола, которая внешне похожа на реальную, уточняет РИА Новости. 

Преступника задержали, в полиции выяснилось, что мужчина является приезжим, до задержания нигде не работал. Сейчас решается вопрос, заведут ли в отношении него уголовное дело. В этом случае мужчина отправится в тюрьму на пять лет. 

Ранее сообщалось, что жительница Москвы сбросила двух трехлетних детей с моста и пыталась покончить с собой. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #чп

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