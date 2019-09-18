В Союзе десантников РФ считают, что «защитники» Устинова давят на правосудие

Западная и либеральная пресса устроила целую кампанию в защиту провокатора Павла Устинова, который, участвуя в незаконном митинге в центре Москвы, травмировал сотрудника ОМОН, за что на днях был приговорен судом к 3,5 годам колонии.

Свое мнение на этот счет в среду 18 сентября высказал Валерий Юрьев – глава исполкома Союза десантников РФ, чьи слова приводит Life.

Напомним: в понедельник 16 сентября Павел Устинов по решению Тверского суда Москвы получил 3,5 гола колонии общего режима за применение насилия к сотруднику полиции в ходе массовых беспорядков в центре столицы минувшим летом. В результате действий Устинова, один из омоновцев получил вывих плеча, и приговор суда в отношении него, основываясь на объективных доказательствах, был вынесен в соответствии с буквой закона.

Однако российские либеральные и прозападные СМИ изо всех сил пытаются сформировать в обществе образ «невинноосужденного».

Комментируя ситуацию, Юрьев отметил, что все, кто участвует в несанкционированных митингах, осознают, что совершают незаконные преступные действия. По словам эксперта, так называемые «оппозиционеры» под предлогом борьбы за демократию пытаются разрушить государство.

«Они прекрасно понимают, что совершают преступление. Сейчас за этого Устинова творческая интеллигенция впряглась, которая не понимает, что это такое, я был в этой толпе, когда толпа идет озверевшая, порой вооружена чем-то, это вообще страшная картина», — подчеркнул он.

При этом Юрьев добавил, что он внимательно изучил видеозапись задержания Устинова, на которой запечатлены его противоправные действия – то есть отчетливо видно, что он оказывает сотрудникам полиции сопротивление, в результате которого омоновцу и была нанесена травма. При этом Росгвардия, добавил он, действует совершенно законно.

«Мог он нанести травму сотруднику или не мог? Конечно, мог. Он его уронил с высоты полного роста, наступил на его корпус», — подчеркнул эксперт.

В заключение глава Союза десантников России отметил, что полученный Устиновым приговор должен послужить уроком для всех, кто участвует в незаконных митингах – они должны понять, что недопустимо применять силу к сотрудникам правоохранительных органов.

Напомним: Павел Устинов был задержан сотрудниками московского ООН 3 августа на незаконной акции, в ходе которой он устраивал провокации и выкрикивал соответствующие лозунги. При задержании Устинов оказал росгвардейцам сопротивление, в результате чего один из стражей порядка был травмирован и провел 20 дней в больнице имени Склифасовского с вывихом плеча. После задержания Устинов пытался ввести следствие в заблуждение, заявляя, что в незаконном митинге не участвовал и находился там, так как должен был встретиться с другом. Однако, его слова опровергаются видеозаписью момента его задержания.