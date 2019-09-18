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9:59   18 Сентября 2019
Россия

«Гоблин» приравнял поддержку Устинова к защите террористов

«Гоблин» приравнял поддержку Устинова к защите террористов

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, более известный под псевдонимом «Гоблин», сравнил ажиотаж творческой интеллигенции вокруг приговора Павлу Устинову, который получил три с половиной года на травмирование представителя власти, с реакцией на дело режиссера-террориста Олега Сенцова.

В беседе с «Федеральным агентством новостей» он заметил, что «оппозиции», которая недавно устраивала незаконные митинги в столице якобы в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, очень кстати подвернулось дело Устинова. Выборы прошли и теперь фальсификаторы и распространители фейк-ньюз меняют стратегию на сотворение «сакральной жертвы».

«Такой сакральной жертвой сейчас назначен этот, с позволения сказать, «актер»… Он, как «режиссер» — тоже в кавычках — Олег Сенцов, за которого господин Александр Сокуров лично просил перед президентом [России] Владимиром Путиным. Просил проявить милосердие к террористу, у которого нашли восемь кило тротила, которые он планировал применить, чтобы убить невиновных крымчан. Здесь — то же самое. И всей этой творческой интеллигенции уже не интересны фальсификации, они борются с мифическими политическими репрессиями и полицейским произволом», — сказал собеседник.

«Гоблин» приравнял поддержку Устинова к защите террористов

«Группа защиты» Устинова забыла о том, что перед законом все равны, не принимает во внимание доказанную судом вину.

«Они на это не обращают внимания, потому что перед судом предстал их коллега по цеху — какой-то там актер, а не тупое быдло. Своего защищают изо всех сил, но выглядит это глупо. Но, в общем-то, они ничего умного и не творят. Зато этим всем сейчас пользуются либеральные СМИ, формирующие с помощью актеров нужную их спонсорам повестку», — подытожил Пучков.

Напомним, что Устинов — участник несанкционированного митинга, который прошел в Москве 3 августа. За провокации его было решено задержать, однако во время этого он умудрился травмировать ОМОНовца Александра Лягина. Было заведено уголовное дело, а суд приговорил дебошира к трем годам и шести месяцам колонии.

Либеральное общество, поддерживающие их СМИ и ряд знаменитостей вступились за преступника. В своих триадах они забывают о том, что Устинов не только вывихнул плечо представителю власти, что наказуемо в большинстве стран, но и нарушил закон, приняв участие в массовых беспорядках.

Сенцов был причастен к созданию террористической группировки в Крыму. В 2014 году его банда подожгла офисы «Русской общины Крыма» и отделения «Единой России» на полуострове. Следствие также выявило, что экстремисты планировали совершить ряд терактов. В конце лета 2015 года режиссера приговорили к 20 годам лишения свободы. 7 сентября этого года между Россией и Украиной состоялся обмен заключенными, в числе которых был Сенцов.

«Гоблин» приравнял поддержку Устинова к защите террористов

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Автор: Анна Манц
#оппозиция #приговор #устинов #пучков #сенцов #митинги

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