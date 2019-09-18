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9:41   18 Сентября 2019
Весь мир

Более 500 школ на востоке Японии пострадали от тайфуна «Факсай»

Более 500 школ на востоке Японии пострадали от тайфуна «Факсай»

Обрушившийся на Японию в начале сентября тайфун «Факсай» повредил более 500 общеобразовательных школ в префектуре Тиба.

Как сообщает в среду информационное агентство  Kyodo, в общей сложности ущерб от удара стихии понесли здания 548 школ, некоторые из них пострадали так серьезно, что ремонт может занять до полугода.

При этом  местная энергетическая компания Tokyo Electric Power сообщает, что на утро среды 18 сентября отрезанными от энергоснабжения остаются как минимум 49 тысяч жилых домов, полностью подача электроэнергии в пострадавшие от тайфуна районы будет восстановлена в течение двух недель.

Напомним: ранее сообщалось, что в результате удара тайфуна «Факсай» в столичном регионе Японии погибли три человека и около 60 пострадали. С начала 2019 года в Тихом океане сформировалось 15 тайфунов, включая «Факсай».

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Автор: Александр Люблинский
#происшествия #япония #чп #ущерб #весь мир #тайфун

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