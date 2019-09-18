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9:22   18 Сентября 2019
Россия

Временную горячую линию по вопросам отопления открыли в Москве

Временную горячую линию по вопросам отопления открыли в Москве

Москвичи, у которых есть вопросы по началу отопительного сезона, могут обратиться на специальную горячую линию, сообщили на сайте мэра и правительства столицы 18 сентября.

По телефону +7 (800) 100–23–29 можно узнать о начале сезона и оставить заявку, если возникли какие-либо проблемы. Он будет работать временно, пока во всех домах Москвы не включат отопление. Также дозвониться можно и через единый диспетчерский центр — +7 (495) 539–53–53 — в фоновом режиме набрав двойку.

Глава общегородского контакт-центра Андрей Ставицкий отметил, что с началом осени и холодов традиционно фиксируется увеличение числа обращений в единый диспетчерский центр. Множество звонков содержат вопросы об услугах в сфере ЖКХ, что приводит к долгому ожиданию ответа оператора.

«Дозвониться в ЕДЦ по вопросам, не связанным с отоплением, становится сложнее. Выделенная линия позволит перераспределить потоки звонков», — пояснил он.

Не стоит забывать, что при возникновении проблем с отоплением можно оставить заявку через приложение «Госулуги Москвы».

Временную горячую линию по вопросам отопления открыли в Москве

Погода с каждым днем становится только прохладнее. Так, в среду, 18 сентября, в столице ожидается до 13 градусов тепла, а в Московской области 9–14 делений ртутного столба. Небо будет затянуто облаками, также ожидаются кратковременные дожди.

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Автор: Анна Манц
#москва #отопление #горячая линия

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