Роскачество рассказало о покупке и употреблении белого вина

Специалисты Роскачества дали советы по покупке и употреблению белого вина. Рекомендации опубликовали на сайте службы 18 сентября.

Значительную часть продаж в магазинах составляют напитки производства Италии, однако отечественные производители становятся все более популярными, отмечается в сообщении. К тому же, стоимость российского вина более привлекательна, нежели импортного.

«Главное — не ошибиться с качеством», — предупредили эксперты.

Так, лучше отдавать предпочтение стеклянной бутылке. В «пакеты» обычно разливают винные напитки или самые бюджетные варианты продукции. В торговой точке продукт должен быть скрыт от прямых солнечных лучей или света ламп. По цвету вино должно быть чистым и прозрачным, осадок не допускается.

Вместе с тем, в Роскачестве посоветовали обратить внимание на обозначение ЗГУ, то есть «защищенное географическое указание», на этикетке российских белых вин. Не стоит приобретать отечественный товар, стоимость которого ниже 250 рублей за бутылку, предостерегли специалисты.

«Однако качественное вино по такой цене могут выпускать лишь отдельные крупнейшие производители с площадями виноградников от тысячи гектаров», — добавил заместитель главы ведомства Илья Лоевский.

Профессионалы, прежде всего, ценят сухие вина, напомнили эксперты. В России стоит обратить внимание на сорта винограда «Кокур белый» или «Сибирьковый». К тому же, большинство недорогих напитков производятся с расчетом, что они будут выпиты в течение года.

«Этой осенью 2019-го [года] до полок торговых сетей уже добралось немало недорогих белых российских вин урожая 2018 года. На них и стоит остановить свой выбор», — посоветовали в службе.

Рекомендованная температура подачи напитка составляет от восьми до 12 градусов. В частности, бюджетный вариант лучше охладить сильнее, а выдержанный хорошо раскроется при 11–12 градусах. Что касается гастрономического сопровождение, то здесь подходит достаточно большой список блюд. Например, морепродукты, холодные закуски из рыбы, мясо птицы и фрукты.