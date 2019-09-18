Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Временную горячую линию по вопросам отопления открыли в Москве

Временную горячую линию по вопросам отопления открыли в Москве

 Роскачество рассказало о покупке и употреблении белого вина

Роскачество рассказало о покупке и употреблении белого вина
Вашингтон не ждет от Минска выбора между Западом и Востоком

Вашингтон не ждет от Минска выбора между Западом и Востоком

 Главред «Страны.ua» рассказал ОБСЕ о притеснении журналистов на Украине

Главред «Страны.ua» рассказал ОБСЕ о притеснении журналистов на Украине
Саудовская Аравия стала членом Международной структуры по безопасности на море

Саудовская Аравия стала членом Международной структуры по безопасности на море

 Автомобиль протаранил вход башни Trump Plaza в штате Нью-Йорк

Автомобиль протаранил вход башни Trump Plaza в штате Нью-Йорк
Временную горячую линию по вопросам отопления открыли в Москве

Временную горячую линию по вопросам отопления открыли в Москве

 Роскачество рассказало о покупке и употреблении белого вина

Роскачество рассказало о покупке и употреблении белого вина
Вашингтон не ждет от Минска выбора между Западом и Востоком

Вашингтон не ждет от Минска выбора между Западом и Востоком

 Главред «Страны.ua» рассказал ОБСЕ о притеснении журналистов на Украине

Главред «Страны.ua» рассказал ОБСЕ о притеснении журналистов на Украине
Саудовская Аравия стала членом Международной структуры по безопасности на море

Саудовская Аравия стала членом Международной структуры по безопасности на море

 Автомобиль протаранил вход башни Trump Plaza в штате Нью-Йорк

Автомобиль протаранил вход башни Trump Plaza в штате Нью-Йорк
9:03   18 Сентября 2019
Россия

Роскачество рассказало о покупке и употреблении белого вина

Роскачество рассказало о покупке и употреблении белого вина

Специалисты Роскачества дали советы по покупке и употреблению белого вина. Рекомендации опубликовали на сайте службы 18 сентября.

Значительную часть продаж в магазинах составляют напитки производства Италии, однако отечественные производители становятся все более популярными, отмечается в сообщении. К тому же, стоимость российского вина более привлекательна, нежели импортного.

«Главное — не ошибиться с качеством», — предупредили эксперты.

Так, лучше отдавать предпочтение стеклянной бутылке. В «пакеты» обычно разливают винные напитки или самые бюджетные варианты продукции. В торговой точке продукт должен быть скрыт от прямых солнечных лучей или света ламп. По цвету вино должно быть чистым и прозрачным, осадок не допускается.

Роскачество рассказало о покупке и употреблении белого вина

Вместе с тем, в Роскачестве посоветовали обратить внимание на обозначение ЗГУ, то есть «защищенное географическое указание», на этикетке российских белых вин. Не стоит приобретать отечественный товар, стоимость которого ниже 250 рублей за бутылку, предостерегли специалисты.

«Однако качественное вино по такой цене могут выпускать лишь отдельные крупнейшие производители с площадями виноградников от тысячи гектаров», — добавил заместитель главы ведомства Илья Лоевский.

Профессионалы, прежде всего, ценят сухие вина, напомнили эксперты. В России стоит обратить внимание на сорта винограда «Кокур белый» или «Сибирьковый». К тому же, большинство недорогих напитков производятся с расчетом, что они будут выпиты в течение года.

Роскачество рассказало о покупке и употреблении белого вина

«Этой осенью 2019-го [года] до полок торговых сетей уже добралось немало недорогих белых российских вин урожая 2018 года. На них и стоит остановить свой выбор», — посоветовали в службе.

Рекомендованная температура подачи напитка составляет от восьми до 12 градусов. В частности, бюджетный вариант лучше охладить сильнее, а выдержанный хорошо раскроется при 11–12 градусах. Что касается гастрономического сопровождение, то здесь подходит достаточно большой список блюд. Например, морепродукты, холодные закуски из рыбы, мясо птицы и фрукты.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#роскачество #белое вино

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...