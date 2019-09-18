Режим КТО ввели в городе Кабардино-Балкарии

Режим контртеррористической операции ввели на востоке города Чегем в Кабардино-Балкарской Республике, сообщили в региональном оперативном штабе 18 сентября.

Отмечается, что зона ограничена улицей Кярова, вторым Промышленным проездом и руслом реки Чегем. Правоохранители приступили к операции в 5.00 по московскому времени. В публикации указано, данные о возможном местонахождении боевиков и их пособников поступили накануне.

По информации ФСБ, в частном доме могут находиться члены религиозно-экстремистской группировки. Источник ТАСС сообщил о нейтрализации двух экстремистов и проведении следственных действий.