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 Главред «Страны.ua» рассказал ОБСЕ о притеснении журналистов на Украине

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8:31   18 Сентября 2019
Россия

Режим КТО ввели в городе Кабардино-Балкарии

Режим КТО ввели в городе Кабардино-Балкарии

Режим контртеррористической операции ввели на востоке города Чегем в Кабардино-Балкарской Республике, сообщили в региональном оперативном штабе 18 сентября.

Отмечается, что зона ограничена улицей Кярова, вторым Промышленным проездом и руслом реки Чегем. Правоохранители приступили к операции в 5.00 по московскому времени. В публикации указано, данные о возможном местонахождении боевиков и их пособников поступили накануне.

По информации ФСБ, в частном доме могут находиться члены религиозно-экстремистской группировки. Источник ТАСС сообщил о нейтрализации двух экстремистов и проведении следственных действий.

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Автор: Анна Манц
#терроризм #кабардино-балкария #кто

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