Саудовская Аравия стала членом Международной структуры по безопасности на море

Саудовская Аравия присоединилась к Международной структуре по безопасности на море, сообщило SPA со ссылкой на источник в министерстве обороны королевства 18 сентября.

Коалицию возглавляют Штаты, а район ее работы охватывает Оманский и Персидский заливы, а также Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы. Как сообщило издание, целями Саудовской Аравии стали поддержка судоходства и мировой торговли, обеспечение глобальной энергетической безопасности и непрерывность притока энергоносителей в экономику всего мира.

В ночь на 14 сентября десять беспилотников атаковали заводы нефтяной компании Saudi Aramco, которые находятся на востоке Саудовской Аравии. В частности, нападению подверглись предприятие в районе Хурайс, где располагается второе по величине месторождение нефти в королевстве, и крупнейший в мире комплекс у города Абкаик. Ответственность за инцидент взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах».

Сообщалось, что инцидент повлек сокращение производства с 9,8 миллиона баррелей в сутки до 5,7. Уже 17 сентября королевство восстановило прежние показатели.