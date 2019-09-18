Автомобиль протаранил вход башни Trump Plaza в штате Нью-Йорк

Автомобиль протаранил вход в высотный дом Trump Plaza в штате Нью-Йорк, сообщает телеканал CBS News.

Инцидент произошел в городе Нью-Рошелл, который располагается в 26 километрах от столицы штата - Нью-Йорка. Ранения получил человек, который был в вестибюле.

По данным полиции, инцидент был непреднамеренным. Ведется расследование произошедшего.

В свою очередь репортер CBS News опубликовал на своей странице в Twitter несколько видео, на которых были видны последствия аварии. Он указал, что водитель-мужчина вышел из автомобиля и молча сел на диван в лобби. Он получил незначительные травмы.

Сорокоэтажная высотка класса люкс открылась в 2007 году. Сейчас работники здания убирают обломки конструкций, а службы вывозят поврежденный автомобиль с территории.