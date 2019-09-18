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План интеграции России и Белоруссии может быть утвержден к декабрю, заявил Семашко

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7:33   18 Сентября 2019
Весь мир

План интеграции России и Белоруссии может быть утвержден к декабрю, заявил Семашко

План интеграции России и Белоруссии может быть утвержден к декабрю, заявил Семашко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут утвердить программу дальнейшей интеграции двух стран до 8 декабря. Об этом заявил посол Белоруссии в РФ, спецпредставитель по вопросам интеграции в рамках Союзного государства Владимир Семашко.

Во время выступления на открытии форума «Технопром-2019» посол отметил, что сейчас Россия и Белоруссия находятся на чрезвычайно важной стадии развития двусторонних отношений. Он также обратил внимание, что восьмого декабря будет отмечаться двадцатилетие подписания договора о создании Союзного государства.

Семашко в кулурах форума рассказал РИА «Новости», что до начала ноября должна быть разработана 31 «дорожная карта» по различным направлениям. Дипломат предположил, что к юбилею президенты обеих стран утвердят программу, а после по их поручениям будут подписаны соответствующие «дорожные карты».

Посол также подтвердил информацию о том, что шестого сентября премьеры двух стран парафировали новую программу реализации союзного договора.

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщала, что Россия и Белоруссия планируют перейти на единый Налоговый кодекс, объединить таможенную политику, унифицировать валютный контроль и банковский контроль, а также создать единый регулятор энергорынка.

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Автор: Олег Королев
#союзное государство рф и белоруссии #семашко

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