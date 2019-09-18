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Вашингтон недооценивает политический диалог в Каракаса, заявил глава МИД Венесуэлы
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 Вашингтон недооценивает политический диалог в Каракаса, заявил глава МИД Венесуэлы

Вашингтон недооценивает политический диалог в Каракаса, заявил глава МИД Венесуэлы
7:15   18 Сентября 2019
Весь мир

Вашингтон недооценивает политический диалог в Каракаса, заявил глава МИД Венесуэлы

Вашингтон недооценивает политический диалог в Каракаса, заявил глава МИД Венесуэлы

США недооценивают политический диалог в Венесуэле, угрожая применением силы. Об этом заявил министр иностранных дел Боливарианской республики Хорхе Арреаса.

Госдеп США накануне сообщил, что страна и ее союзники в связи с ситуацией в Венесуэле активируют действие пакта Рио - договора о взаимопомощи, в том числе о совместной обороне. В Вашингтоне также заявили, что выступают за прямые переговоры между венесуэльским президентом Николасом Мадуро и спикером Нацассамблеи Хуаном Гуаидо.

Арреаса на своей странице в Twitter заявил, что правительство США вновь демонстрирует характер разжигателя войны, недооценивая процесс политического диалога, развиваемого в Венесуэле. По его словам, для американской администрации мир и взаимопонимание являются «плохими новостями».

Глава МИД Венесуэлы отметил, что своим заявлением Вашингтон не только посягает на процесс диалога, но и выступает в роли главного автора угрозы применения силы против Венесуэлы в нарушение Устава ООН.

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Автор: Олег Королев
#сша #венесуэла

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