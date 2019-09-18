Вашингтон недооценивает политический диалог в Каракаса, заявил глава МИД Венесуэлы

США недооценивают политический диалог в Венесуэле, угрожая применением силы. Об этом заявил министр иностранных дел Боливарианской республики Хорхе Арреаса.

Госдеп США накануне сообщил, что страна и ее союзники в связи с ситуацией в Венесуэле активируют действие пакта Рио - договора о взаимопомощи, в том числе о совместной обороне. В Вашингтоне также заявили, что выступают за прямые переговоры между венесуэльским президентом Николасом Мадуро и спикером Нацассамблеи Хуаном Гуаидо.

Арреаса на своей странице в Twitter заявил, что правительство США вновь демонстрирует характер разжигателя войны, недооценивая процесс политического диалога, развиваемого в Венесуэле. По его словам, для американской администрации мир и взаимопонимание являются «плохими новостями».

Глава МИД Венесуэлы отметил, что своим заявлением Вашингтон не только посягает на процесс диалога, но и выступает в роли главного автора угрозы применения силы против Венесуэлы в нарушение Устава ООН.