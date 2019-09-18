Разработчик российских вооружений рассказал о недостижимых для США ракетах

Дальность действия российских ракет Х-101 на данный момент недостижима для конкурентов, заявил «Военно-промышленному курьеру» гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов.

По его словам, недавнему испытанию американской ракеты дальностью до тысячи километров после прекращения действия ДРСМД Россия может противопоставить ракеты Х-101, которые могут летать на такую дальность.

Обносов отметил, что у российских разработчиков есть возможности и для улучшения тактико-технических характеристик ракет, но с определенными ограничениями.

«Главное – наша технологическая база, которой можно гордиться. Но мы очень законопослушная страна», - заявил гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение

Также он напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что нельзя допускать очередную гонку вооружения. Однако Обносов отметил, что безопасность страны обеспечена в любом случае.