Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Разработчик российских вооружений рассказал о недостижимых для США ракетах

Разработчик российских вооружений рассказал о недостижимых для США ракетах

 Иностранцам запретят работать в сфере транспорта в Приморье с 2020 года

Иностранцам запретят работать в сфере транспорта в Приморье с 2020 года
Вашингтон не ждет от Минска выбора между Западом и Востоком

Вашингтон не ждет от Минска выбора между Западом и Востоком

 Главред «Страны.ua» рассказал ОБСЕ о притеснении журналистов на Украине

Главред «Страны.ua» рассказал ОБСЕ о притеснении журналистов на Украине
План интеграции России и Белоруссии может быть утвержден к декабрю, заявил Семашко

План интеграции России и Белоруссии может быть утвержден к декабрю, заявил Семашко

 Вашингтон недооценивает политический диалог в Каракаса, заявил глава МИД Венесуэлы

Вашингтон недооценивает политический диалог в Каракаса, заявил глава МИД Венесуэлы
Разработчик российских вооружений рассказал о недостижимых для США ракетах

Разработчик российских вооружений рассказал о недостижимых для США ракетах

 Иностранцам запретят работать в сфере транспорта в Приморье с 2020 года

Иностранцам запретят работать в сфере транспорта в Приморье с 2020 года
Вашингтон не ждет от Минска выбора между Западом и Востоком

Вашингтон не ждет от Минска выбора между Западом и Востоком

 Главред «Страны.ua» рассказал ОБСЕ о притеснении журналистов на Украине

Главред «Страны.ua» рассказал ОБСЕ о притеснении журналистов на Украине
План интеграции России и Белоруссии может быть утвержден к декабрю, заявил Семашко

План интеграции России и Белоруссии может быть утвержден к декабрю, заявил Семашко

 Вашингтон недооценивает политический диалог в Каракаса, заявил глава МИД Венесуэлы

Вашингтон недооценивает политический диалог в Каракаса, заявил глава МИД Венесуэлы
6:39   18 Сентября 2019
Россия

Разработчик российских вооружений рассказал о недостижимых для США ракетах

Разработчик российских вооружений рассказал о недостижимых для США ракетах

Дальность действия российских ракет Х-101 на данный момент недостижима для конкурентов, заявил «Военно-промышленному курьеру» гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов.

По его словам, недавнему испытанию американской ракеты дальностью до тысячи километров после прекращения действия ДРСМД Россия может противопоставить ракеты Х-101, которые могут летать на такую дальность.

Обносов отметил, что у российских разработчиков есть возможности и для улучшения тактико-технических характеристик ракет, но с определенными ограничениями.

«Главное – наша технологическая база, которой можно гордиться. Но мы очень законопослушная страна», - заявил гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение

Также он напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что нельзя допускать очередную гонку вооружения. Однако Обносов отметил, что безопасность страны обеспечена в любом случае.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#х-101 #новейшее вооружение

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...