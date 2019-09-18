Иностранцам запретят работать в сфере транспорта в Приморье с 2020 года

Приморский губернатор Олег Кожемяко подписал распоряжение, согласно которому иностранцам будет запрещено работать в сфере транспорта с 2020 года. Об этом сообщает администрация края.

Запрет коснется иностранных граждан, работающих на основании патента. В частности, им запрещается работа водителями пригородных и городских автобусов, трамваев, такси и троллейбусов.

Исключение составят лишь водители арендованных автобусов, которые работают по туристическим и экскурсионным маршрутам. Власти отмечает, что под данное постановление подпадут более трехсот иностранцев, получивших ранее патент на работу в крае.

Администрация города отмечает, что данная мера поможет оптимизировать рынок труда в регионе: российские граждане получат приоритет в трудоустройстве. Таким образом, квоты на иностранную рабочую силу руководство региона выдавать больше не намерено.