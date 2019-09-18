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5:47   18 Сентября 2019
Россия

Белоруссия и Украина должны объединиться с Россией для общего процветания, заявил Жириновский

Белоруссия и Украина должны объединиться с Россией для общего процветания, заявил Жириновский

Украина и Белоруссия расцветут, когда станут единым с Россией государством. Об этом заявил депутат ГД РФ Владимир Жириновский.

В своем telegram-канале он написал, что Россию и Белоруссию давно пора объединить в одно государство, а не начиная с объединения тарифов и таможни. Жириновский предположил, что если будет свободное движение людей и единый рубль, который будет сильнее евро за счет большого числа ресурсов.

По мнению депутата, ситуация с Украиной аналогична. Он напомнил, Россия исторически состояла из Малороссии и Великороссии. Он отметил, что сейчас осталось лишь восстановить это.

Жириновский добавил, что после объединения в одну страну людям не должны ограничивать свободу, а также позволять им говорить на своих языках при сохранении одного общего, как это было в СССР. По его словам, на территории бывших советских стран по сей день используют русский язык.

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Автор: Олег Королев
#жириновский #белоруссия #союзное государство

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