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5:12   18 Сентября 2019
Россия

Штрафы в ГИБДД разрешат не платить в случае банкротства

Штрафы в ГИБДД разрешат не платить в случае банкротства

Россиянам будут списывать долги по штрафам за нарушение ПДД в случае прохождения процедуры личного банкротства. Об этом пишет «Российская газета».

Соответствующее предложение о поправках в Бюджетный кодекс уже рассмотрено на правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

По словам председателя правления российской Ассоциации юристов Владимира Груздева, данный законопроект расширит список ситуаций, при которых списывают налоговые недоимки. В частности, к ним будет отнесено банкротство гражданина.

По словам эксперта, банкротство предусматривает жесткий аудит имущества. Так, с прошедшего такую процедуру россиянина могут взыскать все возможное для погашения долгов, при этом от уплаты оставшейся части долга его освободят.

«Российская газета» отмечает, что за год банкротами признали 411,8 тысячи россиян, которых освободили от долгов на общую сумму 153,7 миллиарда рублей.

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Автор: Олег Королев
#гибдд #банкротство

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