Раненных при нападении северокорейских рыбаков пограничников доставят в больницу

Пострадавшие при нападении северокорейских рыбаков в Японском море российские пограничники, которых еще не доставили в больницы, могут быть эвакуированы вертолетом. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на представителя погрануправления ФСБ по Приморью.

Ранее стало известно, что во вторник пограничники получили ранения при нападении экипажа северокорейской шхуны на осмотровую группу. Позже сообщалось, что ФСБ РФ задержали за браконьерство две рыболовные шхуны и более восьмидесяти северокорейских граждан. В среду задержанные лодки прибудут в Находку.

Собеседник агентства сообщил, что раненых пограничников еще не доставили в медучреждения. По его словам, их отправка в больницы ожидается к вечеру среду.

Отмечается, что метод отправки (морем или вертолетом) будет зависеть от погоды.

Ранее МИД России выразил временному поверенному в делах КНДР в РФ озабоченность в связи с произошедшим. Москва потребовала от Пхеньяна принять исчерпывающие меры для недопущения подобных инцидентов.