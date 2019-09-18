Система слежения за поведением водителей появится в России в течение трех лет

Спецсистема слежения за поведением водителей, которая будет предупреждать их о возможной аварийной ситуации, появится к 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба Национальной технологической инициативы.

Проект Skytracking Transport Security разработан российской компанией «Скайтрэк», которая является участником рынка «Нейронет» НТИ. Система начнет разработку в 2020 году.

Согласно задумке, система при помощи компьютерного зрения будет распознавать поведение водителя во время вождения: курение за рулем, разговор по телефону, накопление усталости и прочие факторы, которые отвлекают от вождения. Датчики будут выявлять уход от маршрута, превышение скорости и техническое состояние автомобиля. Данные будет анализировать искусственный интеллект, который будет сверяться с набором уже имеющихся инцидентов.

Система позволит снизить аварийность до пятидесяти процентов. Ожидается, что данная технология может появиться в течение 3-5 лет и станет стандартом для любых автомобилей.