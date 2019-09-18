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 Пентагон считает Иран наиболее вероятным виновником атаки на саудовские нефтезаводы

Пентагон считает Иран наиболее вероятным виновником атаки на саудовские нефтезаводы
3:40   18 Сентября 2019
Весь мир

Пентагон считает Иран наиболее вероятным виновником атаки на саудовские нефтезаводы

Пентагон считает Иран наиболее вероятным виновником атаки на саудовские нефтезаводы

Иран является наиболее вероятным виновником атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.

По его словам, в регионе наиболее вероятной угрозой является либо Тегеран, либо поддерживаемые им силы, независимо от источника угроз. Данфорд заявил, что не забегая вперед расследования Саудовской Аравии, это будет разумным выводом.

Генерал также высказал мнение, что данная атака на НПЗ является «очень сложной и точной», и не соответствует прежним ударам йеменских повстанцев-хуситов.

При этом Данфорд подчеркнул, что у США нет полных сведений о происходящем на Ближнем Востоке, поскольку в регионе нет «немигающего ока» США. По его словам, разведывательные возможности американских спецслужб сосредоточены только на угрозах, которые регулярно возникают.

Генерал подтвердил, что США предоставили Эр-Рияду разведывательные данные. Он подчеркнул, что какой-либо дополнительной помощи, в том числе военной, королевство не просило.

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Автор: Олег Королев
#пентагон #иран #саудовская аравия #данфорд

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