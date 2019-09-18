США выступили за прямые переговоры между Гуаидо и Мадуро

США выступили за прямые переговоры между венесуэльским лидером Николасом Мадуро и главой оппозиции страны Хуаном Гуаидо. Об этом заявили в Госдепе.

Отмечается, что Вашингтон продолжает поддерживать председателя Национального собрания Хуана Гуаидо и считают его законным временным президентом. Отмечается,что любые серьезные переговоры должны проводиться между «режимом Мадуро» и «временным президентом».

Госдепартамент также подтверждает, что санкции США против Венесуэлы не будут сняты со страны до тех пор, пока Мадуро не покинет пост.

Заявление внешнеполитического ведомства США стало ответов на созыв национального диалога властями Венесуэлы с участием представителей ряда политических сил.

Ранее Мадуро заявил, что двери для диалога с оппозицией останутся открытыми. Накануне власти заявили, что начали диалог с рядом оппозиционных политических партий.