Минобороны Венесуэлы раскритиковало возможность военного вторжения в страну

Военное вторжение в Венесуэлу принесет роковые последствия для всего южноамериканского региона, сообщает министерство обороны Боливарианской республики.

11 сентября Организация американских государств приняла решение о созыве консультативного совещания, которое позволит активировать механизм Межамериканского договора о взаимопомощи, чтобы применить его против Венесуэлы. Ряд стран региона высказались против военного вмешательства.

Минобороны Венесуэлы отмечает, что вооруженные силы категорически отвергают незаконную активизацию Межамериканского договора о взаимопомощи. Подчеркивается, что данные действия являются «неразумной провокацией», нацеленной на легализацию военного вторжения с целью свержения законного правительства.

Подчеркивается, что данное соглашение является устаревшим и может использоваться в качестве уловки США для реализации своих интересов.

В министерстве подчеркнули, что решимость рассматривать Венесуэлу в качестве угрозы миру и безопасности раскрывает истинных авторов дестабилизации обстановки в регионе, которые апеллируют к данному механизму вмешательства для усиления агрессии.

Военное вторжение в Венесуэлу будет носить роковые последствия для всей Южной Америки, заявило минобороны страны.