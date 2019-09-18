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 Минобороны Венесуэлы раскритиковало возможность военного вторжения в страну

Минобороны Венесуэлы раскритиковало возможность военного вторжения в страну
2:52   18 Сентября 2019
Весь мир

Минобороны Венесуэлы раскритиковало возможность военного вторжения в страну

Минобороны Венесуэлы раскритиковало возможность военного вторжения в страну

Военное вторжение в Венесуэлу принесет роковые последствия для всего южноамериканского региона, сообщает министерство обороны Боливарианской республики.

11 сентября Организация американских государств приняла решение о созыве консультативного совещания, которое позволит активировать механизм Межамериканского договора о взаимопомощи, чтобы применить его против Венесуэлы. Ряд стран региона высказались против военного вмешательства.

Минобороны Венесуэлы отмечает, что вооруженные силы категорически отвергают незаконную активизацию Межамериканского договора о взаимопомощи. Подчеркивается,  что данные действия являются «неразумной провокацией», нацеленной на легализацию военного вторжения с целью свержения законного правительства.

Подчеркивается, что данное соглашение является устаревшим и может использоваться в качестве уловки США для реализации своих интересов.

В министерстве подчеркнули, что решимость рассматривать Венесуэлу в качестве угрозы миру и безопасности раскрывает истинных авторов дестабилизации обстановки в регионе, которые апеллируют к данному механизму вмешательства для усиления агрессии.

Военное вторжение в Венесуэлу будет носить роковые последствия для всей Южной Америки, заявило минобороны страны.

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Автор: Олег Королев
#венесуэла #оаг

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