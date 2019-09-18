ФРБ Нью-Йорка вольет в финсистему США 75 миллиардов долларов для сохранения кредитной ставки

Федеральный резервный банк Нью-Йорка предоставит финансовой системе США 75 миллиардов долларов для сохранения ставки 2-2,25 процента. Об этом говорится в заявлении ФРБ.

Ранее Федеральная резервная система США впервые за десять лет в конце июля впервые снизила ставку на 0,25 процентного пункта, до 2,25 процентов. Финансовые аналитики ожидают, что до начала выборов ставка будет вновь понижаться, причем неоднократно.

Отмечается, что ФРБ Нью-Йорка до среды проведет операцию РЕПО овернайт (однодневный кредит), объем которой составит до 75 миллиардов долларов. Данная мера направлена на поддержание текущей ставки кредитования через федеральные фонды.

В свою очередь газета Wall Street Journal пишет, что ФРБ Нью-Йорка намерена во вторник утром влить в банковскую систему 53 миллиарда долларов. В среду банк уже внесет до 75 миллиардов.