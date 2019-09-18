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1:57   18 Сентября 2019
Весь мир

Глава МИД Украины отметил сложности поддержки антироссийских санкций

Глава МИД Украины отметил сложности поддержки антироссийских санкций

Западным странам все сложнее придерживаться санкций против РФ, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

В интервью изданию Welt он заявил, что ограничительные меры вредят российской экономике, однако они неидеальны, и Запад перестает их придерживаться. Пристайко отметил, что они наносят вред экономике РФ, что якобы побуждает Москву двигаться в правильном направлении.

В частности, украинский министр отход от ограничительных мер углядел в восстановлении полномочий российской делегации в ПАСЕ и призывах к возвращению России в «Большую восьмерку».

Накануне на пресс-конференции на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии в украинской столице Пристайко заявил, что антироссийские санкции не являются для Киева самоцелью. По его словам, украинские власти не стремятся, чтобы «сделать России больно», а в том, чтобы «счастливо жить вместе».

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Автор: Олег Королев
#антироссийские санкции #украина

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