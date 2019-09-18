Глава МИД Украины отметил сложности поддержки антироссийских санкций

Западным странам все сложнее придерживаться санкций против РФ, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

В интервью изданию Welt он заявил, что ограничительные меры вредят российской экономике, однако они неидеальны, и Запад перестает их придерживаться. Пристайко отметил, что они наносят вред экономике РФ, что якобы побуждает Москву двигаться в правильном направлении.

В частности, украинский министр отход от ограничительных мер углядел в восстановлении полномочий российской делегации в ПАСЕ и призывах к возвращению России в «Большую восьмерку».

Накануне на пресс-конференции на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии в украинской столице Пристайко заявил, что антироссийские санкции не являются для Киева самоцелью. По его словам, украинские власти не стремятся, чтобы «сделать России больно», а в том, чтобы «счастливо жить вместе».