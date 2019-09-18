Украинская делегация решила не прекращать работу в совещании ОБСЕ в Варшаве

Украинская делегация не прекратит работу в двухнедельном совещании ОБСЕ в Варшаве, сообщает пресс-служба украинского МИД.

Во вторник постпред Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк заявил, что украинская сторона готова покинуть совещание ОБСЕ из-за отсутствия реакции на высказывания общественников о принадлежности Крыма России.

Отмечается, что посоле того, как редактор изданий «Крымский журнал» и «Крымская газета» Мария Волкова на совещании ОБСЕ в Варшаве назвала Крым российским, украинская делегация в полном составе покинула заседание. После консультаций с партнерами делегация решила не прекращать работу в двухнедельном совещании.

Отмечается, что с заявлениями о поддержке украинской позиции выступили представители США, Канады, Грузии, Швейцарии и председательствующей в ОБСЕ Словакии.

Украинская делегация дважды пытались лишить слова главного редактора «Крымской газеты» Марию Волконскую на площадке организации в Варшаве. В первый раз ей попытались помещать в понедельник, призвав не предоставлять площадку «для распространения точки зрения оккупантов».Однако, журналистке удалось выступить и пригласить присутствующих в Крым, чтобы оценить ситуацию с правами человека.

Вторую попытку воспрепятствовать выступлению Волконской украинская делегация предприняла во вторник, в ходе доклада по вопросам свободы СМИ.

Волоконская отметила, что уход делегаций из Канады, Франции и Украины перед ее выступлением было «нежеланием слышать неудобную правду» о жизни российского Крыма.