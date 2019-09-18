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0:59   18 Сентября 2019
Россия

Автомобильный мост обрушился в Псковской области

Автомобильный мост обрушился в Псковской области

Один человек пострадал после обрушения автомобильного моста через реку Неведрянка на юге Псковской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Инцидент произошел около деревни Толкачево. Пострадавшего при обрушении конструкции доставили в Великолукскую больницу, где специалисты оказывают нужную медпомощь.

Областной главк МЧС уточняет, что инцидент произошел около 17:00 вторника. Пострадавший водитель «Нивы» был сразу доставлен в медучреждение.

По инфомрации правительства области, автомобильный мост через Неведрянку был построен в 1962 году и находился в плохом состоянии. По итогам исследований, проведенных в 2015 году, было введено ограничение грузоподъемности моста.

На место организовано круглосуточное дежурство представителей дорожных служб, а также организован объезд. Правительство области отмечает, что строительно-монтажные работы для восстановления моста будут проведены в 2020 году.

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Автор: Олег Королев
#псковская область #автомобильный мост

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