Американские власти осудили голландцев, пытавшихся проникнуть в «Зону 51»

Двое граждан Нидерландов приговорены судом штата Невада к десяти дням тюрьмы за попытку попасть в секретную «Зону 51». Об этом пишет газета Las Vegas Review-Journal.

Тис Гранзье и Говерт Свип признали себя виновными в незаконном проникновении на охраняемую территорию, а также незаконной парковке. Судья приговорил голландцев к десяти дням тюрьмы с возможностью освобождения через три дня за штраф в 2,28 тысячи долларов. Также правоохранители изъяли компьютер, камеру и квадрокоптер на сумму около десяти тысяч долларов.

Туристы проникли на территорию зоны безопасности в три мили (около 4,8 километра) вокруг базы. Задержанные заявили, что заметили предупреждающие знаки, но все равно намеревались посмотреть «Зону 51».

У обоих арестованных есть каналы на YouTube с десятками тысяч подписчиков.

Американская военная база «Зона 51» уже несколько десятков лет ассоциируется многими людьми с конспирологическими теориями о внеземных формах жизни. Так, в фильме 1996 года «День независимости» база представлена как лаборатория для проведения экспериментов над инопланетянами. Власти США признали существование базы только в 2013 году, ее реальное назначение неизвестно.

В американском интернете ранее появился флэшмоб с предложением устроить 20 сентября штурм базы, который на Facebook поддержали более двух миллионов человек. Позже организаторы отменили мероприятие.