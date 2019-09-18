Saudi Aramco сообщила о последствиях ударов по объектам компании

Атаки на объекты саудовской государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco привело к возгоранию в 13 местах, сообщил исполнительный директор компании Амин ан-Насер.

Крупнейший экспортер «черного золота» и один из трех главных саудовских нефтепроизводителей после атаки на ее нефтяные объекты сообщила о сокращении ее добычи более чем вдвое - на 5,7 миллиона баррелей в день с обычной отметки в 9,8 миллиона. Ответственность за атаки на себя взяли йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Алла». Однако, ведущая военные действия в Йемене арабская коалиция заявила, что удары были нанесены с территории Йемена.

Амин ан-Насер сообщил, что атаки стали причиной пожаров в тринадцати местах на объектах Saudi Aramco. При этом он сообщил, что огонь удалось локализовать за семь часов, и на данный момент с атакованного месторождения в Абкайке добывается два миллиона баррелей нефти в день.

Ан-Насер заявил, что в мире не существует компании, которая может справиться с последствиями подобных атак за столь короткие сроки. Также компания продолжает считать, во сколько данное нападение обойдется.