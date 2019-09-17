Трамп перечислил кандидатов на пост советника по нацбезопасности

Американский президент Дональд Трамп сдержал обещание и назвал пятерых кандидатов на пост его советника по вопросам национальной безопасности.

Так, на должность претендуют: посланник по вопросам заложников Роберт О'Брайан, занимавший пост заместителя советника по нацбезопасности генерал-майор Рикки Уодделл, заместитель главы министерства энергетики по ядерной безопасности Лиса Гордон-Хэгерти, экс-глава аппарата советника по безопасности Фредерик Фляйц и бывший генерал-лейтенант Кейт Келлогг, которая занимается аналогичной работой на уровне вице-президента.

Трамп особенно выделил О'Брайана, заявив, что он будет «фантастическим» советником. Ему «очень нравится» и Уодделл. Глава Штатов также напомнил, что Келлог был с ним с самого начала.

«Я люблю Кейта Келлогга… Он потрясающий», — добавил он.

Ранее стало известно, что президент Америки Дональд Трамп уволил Джона Болтона из-за разногласий. Экс-советник же заявлял, что сам попросил об отставке.