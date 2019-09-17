Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Марков считает, что «защитники» Устинова встали на сторону противников России

Марков считает, что «защитники» Устинова встали на сторону противников России

 Политолог призвал не делать поблажек Устинову, чтобы пресечь новые спекуляции «оппозиции»

Политолог призвал не делать поблажек Устинову, чтобы пресечь новые спекуляции «оппозиции»
Вашингтон не ждет от Минска выбора между Западом и Востоком

Вашингтон не ждет от Минска выбора между Западом и Востоком

 Главред «Страны.ua» рассказал ОБСЕ о притеснении журналистов на Украине

Главред «Страны.ua» рассказал ОБСЕ о притеснении журналистов на Украине
Малькевич напомнил ОБСЕ о похищенных в Ливии россиянах

Малькевич напомнил ОБСЕ о похищенных в Ливии россиянах

 Трамп перечислил кандидатов на пост советника по нацбезопасности

Трамп перечислил кандидатов на пост советника по нацбезопасности
Марков считает, что «защитники» Устинова встали на сторону противников России

Марков считает, что «защитники» Устинова встали на сторону противников России

 Политолог призвал не делать поблажек Устинову, чтобы пресечь новые спекуляции «оппозиции»

Политолог призвал не делать поблажек Устинову, чтобы пресечь новые спекуляции «оппозиции»
Вашингтон не ждет от Минска выбора между Западом и Востоком

Вашингтон не ждет от Минска выбора между Западом и Востоком

 Главред «Страны.ua» рассказал ОБСЕ о притеснении журналистов на Украине

Главред «Страны.ua» рассказал ОБСЕ о притеснении журналистов на Украине
Малькевич напомнил ОБСЕ о похищенных в Ливии россиянах

Малькевич напомнил ОБСЕ о похищенных в Ливии россиянах

 Трамп перечислил кандидатов на пост советника по нацбезопасности

Трамп перечислил кандидатов на пост советника по нацбезопасности
23:01   17 Сентября 2019
Весь мир

Трамп перечислил кандидатов на пост советника по нацбезопасности

Трамп перечислил кандидатов на пост советника по нацбезопасности

Американский президент Дональд Трамп сдержал обещание и назвал пятерых кандидатов на пост его советника по вопросам национальной безопасности.

Так, на должность претендуют: посланник по вопросам заложников Роберт О'Брайан, занимавший пост заместителя советника по нацбезопасности генерал-майор Рикки Уодделл, заместитель главы министерства энергетики по ядерной безопасности Лиса Гордон-Хэгерти, экс-глава аппарата советника по безопасности Фредерик Фляйц и бывший генерал-лейтенант Кейт Келлогг, которая занимается аналогичной работой на уровне вице-президента.

Трамп особенно выделил О'Брайана, заявив, что он будет «фантастическим» советником. Ему «очень нравится» и Уодделл. Глава Штатов также напомнил, что Келлог был с ним с самого начала.

«Я люблю Кейта Келлогга… Он потрясающий», — добавил он.

Ранее стало известно, что президент Америки Дональд Трамп уволил Джона Болтона из-за разногласий. Экс-советник же заявлял, что сам попросил об отставке.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#сша #трамп #кандидатура #советник по нацбезопасности

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...