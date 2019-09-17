Путин предложил обсудить изменение избирательной системы

Российский президент Владимир Путин 17 сентября принял у себя лидера КПРФ Геннадия Зюганова, сообщили в пресс-службе Кремля. Они, в частности, затронули изменение избирательного законодательства.

Коммунист предложил собрать глав всех фракций, чтобы обсудить «ремонт выборной системы», раз выборы уже завершились. Мнения по этому поводу разнятся: кто-то выступает за перевод сектора в цифровую форму, тогда как другие думают иначе.

«Если мы обсудим, мы найдем решение, которое укрепит страну и политическую систему», — уверен глава ЛДПР.

Путин заметил, что они с Зюгановым постоянно говорят на подобные темы.

«Это [избирательная система] — живой организм. Мы должны смотреть, как имеющиеся инструменты работают в реальной жизни и что можно по ходу дела поправить, чтобы усовершенствовать, сделать более эффективной, работающей на благо народа», — прокомментировал он предложение.

Зюганов заявил, что у КПРФ есть идеи в этом секторе и фракция внесет их на рассмотрение при поддержке президента. По его мнению, правки коммунистов пойдут выборной системе на пользу и будут полезны всем.