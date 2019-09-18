Федоров считает, что за кампанией в защиту Устинова стоят западные спецслужбы

Либералы лепят из осужденного Павла Устинова, напавшего на представителя власти, «ложного героя», заявил депутат Государственной думы Евгений Федоров в интервью iReactor. А инструкции по сотворению прописаны в методичках по информационным технологиям.

«Не забывайте, что те, кто подтолкнул его на нарушение закона — а это очевидно, что он виновен — они уехали, как вы видите, за рубеж: [блогер Алексей] Навальный, [юрист так называемого ФБК Любовь] Соболь», — заметил парламентарий.

Скорее всего, они там получили инструктаж по созданию нового героя-мученика или, как они таких называют, политзаключенного. А цель всего этого — расшатывание действующей власти и правоохранительного сектора.

«Задача — парализовать полицию для того, чтобы когда начнется криминальный террор на улицах Москвы и других городов, чтобы полиция не вмешивалась, поскольку будет парализован определенный политический механизм. Поэтому это откровенная антинародная, антироссийская линия, которую проводят зарубежные спецслужбы через Навального, Соболь и других», — подытожил собеседник.

Напомним, что Устинов — провокатор незаконной акции, которая состоялась в столице 3 августа. Во время задержания он яро сопротивлялся, что повлекло за собой вывих плеча ОМОНовца Александра Лягина. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а суд приговорил дебошира к трем с половиной годам лишения свободы по статье «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти».

Реакция либеральной общественности и прессы не заставила себя долго ждать. Наплевав на законодательство, они выступили с призывом освободить преступника, который не только напал на представителя власти, но и участвовал в массовых беспорядках.