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23:10   17 Сентября 2019
Весь мир

Малькевич напомнил ОБСЕ о похищенных в Ливии россиянах

Малькевич напомнил ОБСЕ о похищенных в Ливии россиянах

Глава российского Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич, посетил во вторник проходившее в Варшаве ежегодное совещание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), где напомнил участвующим в мероприятии представителям 57 стран, стран-партнеров и крупных международных организаций о ливийской ситуации.

В частности, Малькевич заявил, что в Ливии на протяжении последнего десятилетия отсутствует единое правительство, при этом международное сообщество, в том числе и страны ОБСЕ, оказывает поддержку боевикам. Его слова приводит Федеральное агентство новостей (ФАН).

При этом глава ФЗНЦ напомнил, что двое сотрудников его Фонда - социолог Максим Шугалей и переводчик Самер Суайфан – весной этого года были похищены весной текущего года в Триполи и до сих пор незаконно удерживаются в местной тюрьме. Двое российских граждан по заданию ФЗНЦ занимались в Ливии изучением политической ситуации. Их похищение было осуществлено сотрудниками имеющего в стране печальную известность «аппарата по борьбе с оргпреступностью» Министерства внутренних дел признанного западными странами Правительства национального согласия (ПНС).

Во главе данного подразделения стоит Абд аль-Рауф Кара, который ранее руководил боеввиками банды «Бригада Наваси». После того, как в Триполи при поддержке ООН было сформировано Правительство нацсогласия с Фаизом Сараджем во главе, Кара и его бандиты превратились в правоохранительные органы, в чью задачу входило наведение на улицах разграбленной столицы порядка. На деле же они не боролись с организованной преступностью в стране, а возглавили ее.

Основные усилия «правоохранители» Кары сосредоточили на похищениях людей ради выкупа. С этой стороной их деятельности вплотную познакомились трое россиян с танкера «Теметрон», похищенные три года назад. За одного из моряков был затребован выкуп в размере миллиона долларов. Также жертвами похищения в этой части Ливии становятся и граждане европейских стран – сотни европейцев в настоящее время остаются в ужасных условиях в застенках тюрьмы Митига.

Малькевич напомнил ОБСЕ о похищенных в Ливии россиянах

Обо всем этом Александр Малькевич напомнил участникам заседания в Варшаве, добавив, что ОБСЕ предпочитает закрывать глаза на страшные вещи, происходящие в Ливии.

При этом он особо отметил, что задержание двух сотрудников его Фонда было совершено под абсурдным предлогом – по официальной версии ливийского ПНС, россияне были «арестованы» в вязи с якобы имевшим место вмешательством в выборы. Однако, конституция Ливии так и не была принята, то есть в стране просто не существует закона о выборах, а следовательно, никакие выборы никаким образом назначены быть не могут. В настоящее время по стране только ходят слухи о том, что в отдаленном будущем, возможно, будут проведены выборы президента – то есть Шугалей и Суайфан не имели никакой возможности вмешаться в то, чего не существует.

Как отмечает ФАН, сейчас ОБСЕ закрывает глаза на происходящий в Ливии беспредел, однако в 2011 году, когда подобные Каре боевики готовились к свержению законного правительства, эта организация предлагала представителям «умеренной оппозиции» свою помощь по внедрению демократии.

Малькевич напомнил ОБСЕ о похищенных в Ливии россиянах

Напомним: ранее появилась информация, что действия Абд аль-Рауфа Кары в Ливии контролируются западными спецслужбами и в связке с «Проектом» Романа Баданина. Об этом стало известно после того, как журналисты «Проекта» озвучили в своих материалах данные, хранившиеся на компьютере похищенного в Триполи Максима Шугалея, то есть стало ясно, что боевики в Ливии занимаются не просто похищением людей, но пользуются при этом поддержкой иностранных спецслужб.

Малькевич напомнил ОБСЕ о похищенных в Ливии россиянах

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Автор: Александр Люблинский
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