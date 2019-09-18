Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Вассерман уверен, что Устинов знал, что идет на очередной «шабаш» Навального

Вассерман уверен, что Устинов знал, что идет на очередной «шабаш» Навального

 Автомобильный мост обрушился в Псковской области

Автомобильный мост обрушился в Псковской области
Вашингтон не ждет от Минска выбора между Западом и Востоком

Вашингтон не ждет от Минска выбора между Западом и Востоком

 Главред «Страны.ua» рассказал ОБСЕ о притеснении журналистов на Украине

Главред «Страны.ua» рассказал ОБСЕ о притеснении журналистов на Украине
Украинская делегация решила не прекращать работу в совещании ОБСЕ в Варшаве

Украинская делегация решила не прекращать работу в совещании ОБСЕ в Варшаве

 Американские власти осудили голландцев, пытавшихся проникнуть в «Зону 51»

Американские власти осудили голландцев, пытавшихся проникнуть в «Зону 51»
Вассерман уверен, что Устинов знал, что идет на очередной «шабаш» Навального

Вассерман уверен, что Устинов знал, что идет на очередной «шабаш» Навального

 Автомобильный мост обрушился в Псковской области

Автомобильный мост обрушился в Псковской области
Вашингтон не ждет от Минска выбора между Западом и Востоком

Вашингтон не ждет от Минска выбора между Западом и Востоком

 Главред «Страны.ua» рассказал ОБСЕ о притеснении журналистов на Украине

Главред «Страны.ua» рассказал ОБСЕ о притеснении журналистов на Украине
Украинская делегация решила не прекращать работу в совещании ОБСЕ в Варшаве

Украинская делегация решила не прекращать работу в совещании ОБСЕ в Варшаве

 Американские власти осудили голландцев, пытавшихся проникнуть в «Зону 51»

Американские власти осудили голландцев, пытавшихся проникнуть в «Зону 51»
0:19   18 Сентября 2019
Россия

Михаил Боярский не входит в «клуб защитников» напавшего на ОМОН Устинова

Михаил Боярский не входит в «клуб защитников» напавшего на ОМОН Устинова

Музыкант и актер Михаил Боярский впервые услышал про Павла Устинова от сотрудника одного из либеральных СМИ. На вопрос, что он думает о деле напавшего на ОМОН дебошира, артист переспросил:

«А кто это?».

Ему рассказали, что Елизавета — его дочь — в Instagram опубликовала пост в поддержку осужденного провокатора.

«Я не понимаю, о чем вы говорите. Это не ко мне, не по адресу», — отреагировал Боярский.

Михаил Боярский не входит в «клуб защитников» напавшего на ОМОН Устинова

Стоит отметить, что в этом порыве Елизавету не поддержал не только родной отец, но и собственные подписчики. Более того, ряд пользователей соцсети обвинили ее в лицемерии, сообщили «Nation News».

«Очередной флешмоб шоубиза. Попиариться захотела Лиза? Как же надоели эти лицемеры», — высказался igormelan71.

«Мы против Устинова! Хватит поддерживать преступников», — призвал rusaley.

Напомним, что Устинов — участник незаконной акции, которая состоялась в Москве 3 августа. Молодого человека так понесло, что во время задержания после выкрикивания лозунгов он умудрился вывихнуть плечо сотруднику правоохранительных органов. Было заведено уголовное дело, а 16 сентября его приговорили к трем с половиной годам лишения свободы.

Михаил Боярский не входит в «клуб защитников» напавшего на ОМОН Устинова

Либеральная пресса же увидела в этом инциденте отличный шанс поднять свою популярность: все как один вступились за преступника, совершенно забыв о существовании российского законодательства. «Оппозиция» же заметила в провокаторе очередную кандидатуру на место «жертвы режима», о чем и кричит на каждом углу.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#оппозиция #приговор #устинов #боярский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...