Михаил Боярский не входит в «клуб защитников» напавшего на ОМОН Устинова

Музыкант и актер Михаил Боярский впервые услышал про Павла Устинова от сотрудника одного из либеральных СМИ. На вопрос, что он думает о деле напавшего на ОМОН дебошира, артист переспросил:

«А кто это?».

Ему рассказали, что Елизавета — его дочь — в Instagram опубликовала пост в поддержку осужденного провокатора.

«Я не понимаю, о чем вы говорите. Это не ко мне, не по адресу», — отреагировал Боярский.

Стоит отметить, что в этом порыве Елизавету не поддержал не только родной отец, но и собственные подписчики. Более того, ряд пользователей соцсети обвинили ее в лицемерии, сообщили «Nation News».

«Очередной флешмоб шоубиза. Попиариться захотела Лиза? Как же надоели эти лицемеры», — высказался igormelan71.

«Мы против Устинова! Хватит поддерживать преступников», — призвал rusaley.

Напомним, что Устинов — участник незаконной акции, которая состоялась в Москве 3 августа. Молодого человека так понесло, что во время задержания после выкрикивания лозунгов он умудрился вывихнуть плечо сотруднику правоохранительных органов. Было заведено уголовное дело, а 16 сентября его приговорили к трем с половиной годам лишения свободы.

Либеральная пресса же увидела в этом инциденте отличный шанс поднять свою популярность: все как один вступились за преступника, совершенно забыв о существовании российского законодательства. «Оппозиция» же заметила в провокаторе очередную кандидатуру на место «жертвы режима», о чем и кричит на каждом углу.