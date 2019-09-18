Вассерман уверен, что Устинов знал, что идет на очередной «шабаш» Навального

Московский суд признал виновным по делу о нападении на сотрудника Росгвардии Павла Устинова. Артист нанес правоохранителю травму в ходе незаконного митинга в столице 3 августа. Теперь суд приговорил мужчину к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Ряд актеров из чувства профессиональной солидарности выступили против такого решения и начали призывать отменить решение суда, считая его несправедливым.

Журналист, публицист и политический консультант Анатолий Александрович Вассерман в беседе с корреспондентом «Слово и Дело» не подверг сомнению право актеров высказывать свое мнение, однако призвал их для начала более подробного вникнуть в суть дела. Он заметил, что каждый имеет право на выражение собственного мнения по любому вопросу.

«Насколько я знаю, в Российской Федерации действуют статьи Уголовного Кодекса, карающие за неуважение к суду, распространяются на значительно меньший спектр событий, чем в странах, почему-то называющих себя развитыми», — заметил спикер

Деятели искусств, считает Вассерман, могут выражать свое недовольство тем, что их коллегу осудили за его действия, однако им было бы полезно поподробнее изучить дело Устинова, чтобы самим не оказаться в подобном же положении. Он подчеркнул, что любые формы неповиновения стражам порядка в любой стране мира караются строго.

Собеседник издания считает, что в РФ полиция работает мягче, чем на Западе. Однако сопротивляться требованиям полицейских недопустимо, вне зависимости от того, считает ли гражданин себя правым или виноватым.

«Сам факт неподчинения — это вполне самостоятельное и очень серьезное преступление. Незнание этого факта не освобождает от ответственности за нарушение закона. Как известно, всем, кроме разве что деятелей искусства, незнание закона не освобождает от ответственности за его нарушение, а вот знание довольно часто освобождает», — заметил Вассерман.

Он также выразил надежду на то, что артисты, выступающие в защиту и поддержку своего коллеги по цеху, все же проявят больший интерес к делу. При этом Вассерман выразил уверенность в том, что Устинов виновен.

По мнению спикера, сложно не осознавать, что творится в тех местах, куда призывают ходить митинговать Навальный и его команда, ведь оппозиционная тусовка трубит о своих планах очень активно. Тем более, если речь идет о деятеле искусства.