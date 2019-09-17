Митинг провалившихся на мунвыборах в Петербурге не собрал и 300 человек

Последняя попытка петербургской оппозиции словить хайп на прошедших недавно выборах оказалась вялой и малочисленной, и закончилась намного раньше запланированного времени.

Об этом сообщает во вторник вечером информационное агентство «Невские новости». Мероприятие, прошедшее 17 сентября на площади Ленина, было организовано провалившими избирательную кампанию муниципальными депутатами.

В частности, сообщается, что на площади у Финляндского вокзала не собралось и 300 человек, а те, кто пришел, начали расходиться намного раньше запланированного времени окончания митинга. Митинг завершился через час после начала, и те, кто побывал на нем, не поняли, зачем приходили.

Возможно, среди присутствовавших на митинге были и те, кто предпринимал попытки сфальсифицировать итоги выборов, однако и здесь потерпел неудачу, так как у петербургской оппозиции просто не было зацепок, позволяющих попытаться опротестовать результаты народного волеизъявления. То, что выборы прошли честно, признают и сами представители оппозиции – например, лидер «Партии роста» Оксана Дмитриева сказала, что ее в целом удовлетворили результаты муниципальных выборов.

Таким образом, можно отметить, что опротестовать результаты голосования пытаются лишь те кандидаты, кто в ходе избирательной кампании не потрудился поработать с избирателями – теперь они ищут, на кого переложить ответственность за свою неудачу, а заодно словить хайп хотя бы путем заявлений о мнимых нарушениях и о фальсификации результатов. Что интересно, часть нарушений, о которых кричат подобные персонажи, были ими же и организованы – ранее СМИ сообщали о том, как «Объединенные демократы» готовили и осуществляли провокации на участковых избирательных комиссиях №590 и №591.