Политолог призвал не делать поблажек Устинову, чтобы пресечь новые спекуляции «оппозиции»
Искусственный резонанс вокруг дела Павла Устинова, приговоренного к тюрьме за нападение на сотрудника ОМОН, призван продолжить линию протеста, который якобы продолжается в России, считает политолог и глава «Евразийского института исследований и поддержки молодежных инициатив» Юрий Самокин. К тому же, он подпитывается только из либеральных источников.
Напомним, что речь идет о провокаторе, который на незаконном митинге 3 августа в Москве во время задержания вывихнул плечо Александру Лягину — сотруднику ОМОН. 16 сентября Тверской суд приговорил преступника к трем с половиной годам заключения по статье «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти».
После оглашения приговора представителям либеральной «тусовки», подконтрольным им СМИ и западной прессе снесло крышу. Забыв о российском законодательстве, они начали призывать всех и вся к освобождению провокатора, нанесшего увечья представителю власти.
«В нашем правовом государстве главенствует Конституция и нормы уголовно-процессуального характера. При оценке подобного рода провокаций необходимо руководствоваться не какими-то политическими убеждениями или заслугами человека, а нормами действующего законодательства. В данном случае человек нарушил закон, поскольку нападение на представителя Росгвардии является уголовно наказуемым преступлением. Поэтому действия правоохранительных органов и это судебное решение об уголовной ответственности носят справедливый характер», — заметил Самонкин в беседе с «ПолитРоссией».
Он уверен: если подобных дебоширов наказывать в соответствии с законом, то станет меньше провокаторов, которые пытаются устраивать массовые беспорядки. Защищающая Устинова «оппозиция» подло пиарится на его политической незрелости.
«Этот инфоповод им необходим для создания картинки якобы продолжающегося после выборов протеста и для ухудшения обстановки внутри страны», — сказал политолог.
В данное уголовное делопроизводство нельзя вмешиваться, ведь вина человека доказана судом, а значит он должен понести ответственность за содеянное. Для либералов этот случай должен стать уроком, чтобы они начали отдавать себе отчет в собственных действиях и начали думать головой.
«Никаких поблажек Устинову давать нельзя, иначе оппозиция будет на этой теме и дальше информационно спекулировать», — подчеркнул собеседник.
Выборы состоялись, и теперь соратники блогера Алексея Навального, такие как Любовь Соболь и Илья Яшин, должны искать новую тему, на которой можно «заварить» протест.
«Они теряют электорат со стороны гражданского общества, поскольку не один здравомыслящий гражданин не будет поддерживать людей, которые сами нарушают закон и призывают к общественным беспорядкам», — заключил Самонкин.