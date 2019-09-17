Политолог призвал не делать поблажек Устинову, чтобы пресечь новые спекуляции «оппозиции»

Искусственный резонанс вокруг дела Павла Устинова, приговоренного к тюрьме за нападение на сотрудника ОМОН, призван продолжить линию протеста, который якобы продолжается в России, считает политолог и глава «Евразийского института исследований и поддержки молодежных инициатив» Юрий Самокин. К тому же, он подпитывается только из либеральных источников.

Напомним, что речь идет о провокаторе, который на незаконном митинге 3 августа в Москве во время задержания вывихнул плечо Александру Лягину — сотруднику ОМОН. 16 сентября Тверской суд приговорил преступника к трем с половиной годам заключения по статье «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти».

После оглашения приговора представителям либеральной «тусовки», подконтрольным им СМИ и западной прессе снесло крышу. Забыв о российском законодательстве, они начали призывать всех и вся к освобождению провокатора, нанесшего увечья представителю власти.

«В нашем правовом государстве главенствует Конституция и нормы уголовно-процессуального характера. При оценке подобного рода провокаций необходимо руководствоваться не какими-то политическими убеждениями или заслугами человека, а нормами действующего законодательства. В данном случае человек нарушил закон, поскольку нападение на представителя Росгвардии является уголовно наказуемым преступлением. Поэтому действия правоохранительных органов и это судебное решение об уголовной ответственности носят справедливый характер», — заметил Самонкин в беседе с «ПолитРоссией».

Он уверен: если подобных дебоширов наказывать в соответствии с законом, то станет меньше провокаторов, которые пытаются устраивать массовые беспорядки. Защищающая Устинова «оппозиция» подло пиарится на его политической незрелости.

«Этот инфоповод им необходим для создания картинки якобы продолжающегося после выборов протеста и для ухудшения обстановки внутри страны», — сказал политолог.

В данное уголовное делопроизводство нельзя вмешиваться, ведь вина человека доказана судом, а значит он должен понести ответственность за содеянное. Для либералов этот случай должен стать уроком, чтобы они начали отдавать себе отчет в собственных действиях и начали думать головой.

«Никаких поблажек Устинову давать нельзя, иначе оппозиция будет на этой теме и дальше информационно спекулировать», — подчеркнул собеседник.

Выборы состоялись, и теперь соратники блогера Алексея Навального, такие как Любовь Соболь и Илья Яшин, должны искать новую тему, на которой можно «заварить» протест.