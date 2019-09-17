Марков считает, что «защитники» Устинова встали на сторону противников России

Суд приговорил актера Павла Устинова к трем с половиной годам колонии за насилие по отношению к росгвардейцу при задержании во время незаконного митинга. Член Совета по внешней и оборонной политике Сергей Марков уверен, что любой гражданин, совершивший такое серьезное правонарушение, должен отвечать за свои действия в рамках закона.

Во время несанкционированной акции 3 августа старший сержант полиции Александр Лягин попытался задержать выкрикивающего лозунги участника несогласованного митинга на Пушкинской площади, однако встретил сопротивление. В результате силового приема, произведенного Устиновым, сотрудник Росгвардии получил вывих плеча. Лягин отметил, что после случившегося с травмой провел 20 дней в больнице имени Склифасовского.

Суд тщательно ознакомился с материалами дела, изучив показания свидетелей и кадры с места инцидента. В итоге Устинов был осужден и получил три с половиной года общего режима, но вину так и не признал. Но факт правонарушения зафиксирован, а значит артисту придется отвечать перед законом, как и любому другому россиянину. Важно отметить, что силовой прием уже свидетельствует о сопротивлении стражам порядка. Соответствующее заявление сделал и президент международной Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» гендиректор Института политических исследований, доверенное лицо президента РФ, член Совета по внешней и оборонной политике и сопредседатель Совета по национальной стратегии Сергей Марков заметил, что приговор суда в отношении осужденного соответствует закону.

«Власти не заинтересованы в том, чтобы наказывать тех, кто насилие не применяет и не является активным организатором. Поэтому заинтересованности в Устинове, если бы он ничего не сделал, у власти бы не было», – уверен он.

Прозападные и антироссийские СМИ и Telegram-каналы вмиг подхватили животрепещущую тему, специально занижая весомость доводов стороны обвинения. По давно сложившейся «традиции» они пытаются сформировать картинку выгодную определенным политическим силам. Резонанс по делу осужденного за дело дебошира в массах создается намерено. Однако решение суда в отношении Устинова основано на фактах и полностью находится в рамках российского законодательства.

Эксперт отметил, что в невиновность Устинова не верит.

«Кампанию в защиту Устинова ведут те же самые люди, которые все эти годы называли Сенцова режиссером, хотя он очевидный террорист. И сейчас на пресс-конференции в Киеве он прям опроверг своих защитников и признал, что у него в рюкзаке действительно была взрывчатка», — напомнил спикер.

Марков также заметил, что те, кто является инициатором и организатором этих публичных акций в защиту актера попросту лгут и занимают позицию тех, кто против России и ее народа, а потому доверять им нельзя.

Российский общественный и политический деятель, писатель, блогер, публицист, лидер общественного движения «ПВО» Николай Стариков заявил, что сами организаторы незаконных акций – Алексей Навальный и Любовь Соболь – поспешили покинуть пределы России, когда «запахло жареным».

«Молодой человек был осужден и получил наказание, хоть его и отрицает, но те, кто организовал эти массовые беспорядки, наказания не получили. Более того, имея два условных срока, уехали за границу», — отметил эксперт.

Также Стариков сообщил, что хотел бы, чтобы именно организовавшие незаконные митинги провокаторы оказались в колонии.

Напомним, зачинщиками преимущественно незаконных митингов в Москве стали соратники скандально известного блогера Алексея Навального, среди которых Любовь Соболь, Иван Жданов, Илья Яшин, Дмитрий Гудков и другие экс-кандидаты в МГД, не допущенные на выборы из-за подделок подписей. После вполне законного отказа избиркома «навальнисты» устроили ряд провокаций и несогласованных акций, пытаясь давить на власти.

Но после того как их сторонники, задержанные за дебош на митингах, начали получать реальные сроки, Навальный и сподвижники решили бежать из страны. В то время когда втянутые по их вине в несогласованные акции активисты идут под суд, Навальный и Соболь отдыхают за границей. Видимо, судьба получающих приговоры сторонников им не особо интересна.

Сам Навальный, славящийся любовью к дорогому отдыху на зарубежных курортах, на этот раз не пожалел денег на визит в США с семьей. Однако для осужденных соратников нашел всего 13 тысяч рублей.