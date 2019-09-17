Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Марков считает, что «защитники» Устинова встали на сторону противников России

Марков считает, что «защитники» Устинова встали на сторону противников России

 Политолог призвал не делать поблажек Устинову, чтобы пресечь новые спекуляции «оппозиции»

Политолог призвал не делать поблажек Устинову, чтобы пресечь новые спекуляции «оппозиции»
Вашингтон не ждет от Минска выбора между Западом и Востоком

Вашингтон не ждет от Минска выбора между Западом и Востоком

 Главред «Страны.ua» рассказал ОБСЕ о притеснении журналистов на Украине

Главред «Страны.ua» рассказал ОБСЕ о притеснении журналистов на Украине
Малькевич напомнил ОБСЕ о похищенных в Ливии россиянах

Малькевич напомнил ОБСЕ о похищенных в Ливии россиянах

 Трамп перечислил кандидатов на пост советника по нацбезопасности

Трамп перечислил кандидатов на пост советника по нацбезопасности
Марков считает, что «защитники» Устинова встали на сторону противников России

Марков считает, что «защитники» Устинова встали на сторону противников России

 Политолог призвал не делать поблажек Устинову, чтобы пресечь новые спекуляции «оппозиции»

Политолог призвал не делать поблажек Устинову, чтобы пресечь новые спекуляции «оппозиции»
Вашингтон не ждет от Минска выбора между Западом и Востоком

Вашингтон не ждет от Минска выбора между Западом и Востоком

 Главред «Страны.ua» рассказал ОБСЕ о притеснении журналистов на Украине

Главред «Страны.ua» рассказал ОБСЕ о притеснении журналистов на Украине
Малькевич напомнил ОБСЕ о похищенных в Ливии россиянах

Малькевич напомнил ОБСЕ о похищенных в Ливии россиянах

 Трамп перечислил кандидатов на пост советника по нацбезопасности

Трамп перечислил кандидатов на пост советника по нацбезопасности
23:42   17 Сентября 2019
Россия

Марков считает, что «защитники» Устинова встали на сторону противников России

Марков считает, что «защитники» Устинова встали на сторону противников России

Суд приговорил актера Павла Устинова к трем с половиной годам колонии за насилие по отношению к росгвардейцу при задержании во время незаконного митинга. Член Совета по внешней и оборонной политике Сергей Марков уверен, что любой гражданин, совершивший такое серьезное правонарушение, должен отвечать за свои действия в рамках закона.

Во время несанкционированной акции 3 августа старший сержант полиции Александр Лягин попытался задержать выкрикивающего лозунги участника несогласованного митинга на Пушкинской площади, однако встретил сопротивление. В результате силового приема, произведенного Устиновым, сотрудник Росгвардии получил вывих плеча. Лягин отметил, что после случившегося с травмой провел 20 дней в больнице имени Склифасовского.

Суд тщательно ознакомился с материалами дела, изучив показания свидетелей и кадры с места инцидента. В итоге Устинов был осужден и получил три с половиной года общего режима, но вину так и не признал. Но факт правонарушения зафиксирован, а значит артисту придется отвечать перед законом, как и любому другому россиянину. Важно отметить, что силовой прием уже свидетельствует о сопротивлении стражам порядка. Соответствующее заявление сделал и президент международной Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» гендиректор Института политических исследований, доверенное лицо президента РФ, член Совета по внешней и оборонной политике и сопредседатель Совета по национальной стратегии Сергей Марков заметил, что приговор суда в отношении осужденного соответствует закону.

«Власти не заинтересованы в том, чтобы наказывать тех, кто насилие не применяет и не является активным организатором. Поэтому заинтересованности в Устинове, если бы он ничего не сделал, у власти бы не было», – уверен он.

Марков считает, что «защитники» Устинова встали на сторону противников России

Прозападные и антироссийские СМИ и Telegram-каналы вмиг подхватили животрепещущую тему, специально занижая весомость доводов стороны обвинения. По давно сложившейся «традиции» они пытаются сформировать картинку выгодную определенным политическим силам. Резонанс по делу осужденного за дело дебошира в массах создается намерено. Однако решение суда в отношении Устинова основано на фактах и полностью находится в рамках российского законодательства.

Эксперт отметил, что в невиновность Устинова не верит. 

«Кампанию в защиту Устинова ведут те же самые люди, которые все эти годы называли Сенцова режиссером, хотя он очевидный террорист. И сейчас на пресс-конференции в Киеве он прям опроверг своих защитников и признал, что у него в рюкзаке действительно была взрывчатка», — напомнил спикер.

Марков также заметил, что те, кто является инициатором и организатором этих публичных акций в защиту актера попросту лгут и занимают позицию тех, кто против России и ее народа, а потому доверять им нельзя.

Российский общественный и политический деятель, писатель, блогер, публицист, лидер общественного движения «ПВО» Николай Стариков заявил, что сами организаторы незаконных акций – Алексей Навальный и Любовь Соболь – поспешили покинуть пределы России, когда «запахло жареным».

«Молодой человек был осужден и получил наказание, хоть его и отрицает, но те, кто организовал эти массовые беспорядки, наказания не получили. Более того, имея два условных срока, уехали за границу», — отметил эксперт.

Также Стариков сообщил, что хотел бы, чтобы именно организовавшие незаконные митинги провокаторы оказались в колонии.

Напомним, зачинщиками преимущественно незаконных митингов в Москве стали соратники скандально известного блогера Алексея Навального, среди которых Любовь Соболь, Иван Жданов, Илья Яшин, Дмитрий Гудков и другие экс-кандидаты в МГД, не допущенные на выборы из-за подделок подписей. После вполне законного отказа избиркома «навальнисты» устроили ряд провокаций и несогласованных акций, пытаясь давить на власти.

Но после того как их сторонники, задержанные за дебош на митингах, начали получать реальные сроки, Навальный и сподвижники решили бежать из страны. В то время когда втянутые по их вине в несогласованные акции активисты идут под суд, Навальный и Соболь отдыхают за границей. Видимо, судьба получающих приговоры сторонников им не особо интересна. 

Сам Навальный, славящийся любовью к дорогому отдыху на зарубежных курортах, на этот раз не пожалел денег на визит в США с семьей. Однако для осужденных соратников нашел всего 13 тысяч рублей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#приговор #устинов #митинги

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...