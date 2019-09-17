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 Востоковед объяснил, почему США не хотят спасать сирийцев в Заевфратье

Востоковед объяснил, почему США не хотят спасать сирийцев в Заевфратье
20:25   17 Сентября 2019
Весь мир

Востоковед объяснил, почему США не хотят спасать сирийцев в Заевфратье

Востоковед объяснил, почему США не хотят спасать сирийцев в Заевфратье

Северо-восточные регионы Сирии, получившие общее название Заевфратье, уже девять месяцев живут без гуманитарной помощи. Сложность состоит в том, что в район можно добраться только воздушным путем.

Раньше Заевфратье было соединено с остальной территорией мостами через Евфрат, но потом пришли силы международной коалиции во главе с США. Глава сирийского министерства экономики Мухаммед Самер аль-Халиль рассказывал, что все переправы были намеренно разрушены в ходе атак против «Исламского государства»* (запрещено в России).

Территория находится под контролем американцев, а они не спешат восстанавливать разрушенную ими же инфраструктуру. Этим вопросом могли бы заняться власти Сирии, если бы не курдские радикалы, которыми управляют из Вашингтона.

Востоковед объяснил, почему США не хотят спасать сирийцев в Заевфратье

Доктор исторических наук и ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в беседе с «Федеральным агентством новостей» объяснил, почему Штатам наплевать на страдающее население Заевфратья.

«Дело в том, что главная цель Соединенных Штатов и тех, кто продвигает их интересы в арабской республике, — то есть прежде всего Сирийских демократических сил — ровно противоположна. Ими движет идея расчленения страны, создания подконтрольных анклавов и разрушения ее территориальной целостности», — сказал он.

Востоковед объяснил, почему США не хотят спасать сирийцев в Заевфратье

США вновь следуют собственным интересам в ущерб миллионов людей, которые голодают и находятся под гнетом террористов ИГ*. В то же время, курды намерены создать на этой территории собственное квазигосударство.

«Между тем, сотрудничать с ООН по вопросам поставки грузов в неконтролируемые правительством районы [Сирии] у центральных властей получается нечасто, поскольку США имеют слишком серьезное влияние на данную международную организацию. То есть люди там страдают фактически из-за агрессивной внешней политики американцев», — подытожил эксперт.

 * «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.

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Автор: Анна Манц
#сша #терроризм #сирия #заевфратье

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