Северо-восточные регионы Сирии, получившие общее название Заевфратье, уже девять месяцев живут без гуманитарной помощи. Сложность состоит в том, что в район можно добраться только воздушным путем.

Раньше Заевфратье было соединено с остальной территорией мостами через Евфрат, но потом пришли силы международной коалиции во главе с США. Глава сирийского министерства экономики Мухаммед Самер аль-Халиль рассказывал, что все переправы были намеренно разрушены в ходе атак против «Исламского государства»* (запрещено в России).

Территория находится под контролем американцев, а они не спешат восстанавливать разрушенную ими же инфраструктуру. Этим вопросом могли бы заняться власти Сирии, если бы не курдские радикалы, которыми управляют из Вашингтона.

Доктор исторических наук и ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в беседе с «Федеральным агентством новостей» объяснил, почему Штатам наплевать на страдающее население Заевфратья.

«Дело в том, что главная цель Соединенных Штатов и тех, кто продвигает их интересы в арабской республике, — то есть прежде всего Сирийских демократических сил — ровно противоположна. Ими движет идея расчленения страны, создания подконтрольных анклавов и разрушения ее территориальной целостности», — сказал он.

США вновь следуют собственным интересам в ущерб миллионов людей, которые голодают и находятся под гнетом террористов ИГ*. В то же время, курды намерены создать на этой территории собственное квазигосударство.

«Между тем, сотрудничать с ООН по вопросам поставки грузов в неконтролируемые правительством районы [Сирии] у центральных властей получается нечасто, поскольку США имеют слишком серьезное влияние на данную международную организацию. То есть люди там страдают фактически из-за агрессивной внешней политики американцев», — подытожил эксперт.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.