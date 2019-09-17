Карнаухов призвал не идти на поводу «либеральной тусовки» в требовании освободить Устинова

Общественный деятель, в статусе вице-губернатора Кировской области по безопасности и борьбе с коррупцией инициировавший расследование по фактам возможного хищения в «Кировлесе» в 2009 году, Сергей Карнаухов в разговоре с «Политикой Сегодня» назвал незаконными требования «либеральной тусовки» освободить вывихнувшего плечо росгвардейцу на незаконном митинге актера Павла Устинова.

«Мы не должны сдавать наших сотрудников, как это было по делу Голунова. Если мы в этот раз пойдем на встречу незаконным требованиям либеральной тусовки, то мы окончательно лишим легитимности наши правоохранительные органы», - предупреждает Карнаухов.

За нападение на стража порядка Устинова обвинение просило приговорить Устинова к шести годам колонии. Тверской суд уменьшил срок до 3,5 лет. Сам актер свою вину не признал. Отказались верить Фемиде и ряд деятелей культуры.

Вот тот самый «актёр» Павел Устинов, в отношении которого должен быть сегодня вынесен судебный приговор, и за которого готов вписаться Константин Райкин. Устинов утверждает, что в протестах не участвовал и сопротивления не оказывал. А это тогда что? pic.twitter.com/uKncIr1E8T — Дегтярёв Леонид (@leon_elk) September 13, 2019

Как полагает Карнаухов, убедить последних вполне по силам следствию. Для этого нужно обнародовать все улики, которые имеются в распоряжении правоприменителей: от предполагаемых переписок актера с другими участниками незаконного мероприятия до его наглядных доказательств участия в незаконных митингах ранее. Доступной видеозаписи инцидента не всем достаточно.

«Если бы все это было представлено обществу, тогда градус напряжения спал бы, - считает Карнаухов. - Если этого не будет сделано, то очевидно, что мощнейший повторный узел напряжения развязать будет гораздо тяжелее, чем дело Голунова. Этим пользуется оппозиция. И те внешние структуры, в первую очередь западные, а также внутренние олигархические круги, которые поддерживают протест для дестабилизации обстановки».

Законные и незаконные митинги в Москве в поддержку экс-кандидатов в депутаты Мосгордумы, снятых с выборов из-за подписей «мертвых», злоупотреблений служебным положением и проблем с заграничной недвижимостью, шли с середины июля, при активной поддержке иностранных структур. В Госдуме и Совете Федерации расследуют вмешательство в выборы в России со стороны как дипмиссий, так и иностранных СМИ.