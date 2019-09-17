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20:32   17 Сентября 2019
Весь мир

Сенатор прогнозирует, что США для устрашения направят войска в Средиземное море

Сенатор прогнозирует, что США для устрашения направят войска в Средиземное море

Войска США приведены в боевую готовность после атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии, заявил вице-президент США Майк Пенс. Вашингтон обвиняет Иран. Президент Дональд Трамп накануне в Twitter написал, что США «знают виновного» и ждут от королевства информации «на каких условиях действовать». 

Вероятно, США направят авианесущую группу в Средиземное море, авианосец появится и в Индийском океане, считает зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В комментарии для «Политики Сегодня» сенатор предположил, что повторится история с КНДР.

«Рассчитываю, что будет такой сценарий: наверняка появится авианесущая группа США в Средиземном море, в Индийском океане. Это будет напоминать ситуацию в Северной Корее, когда все думали, что вот-вот начнутся боевые действия. Но, слава богу, стороны сели за стол переговоров», — сказал Джабаров.

По его мнению, война с Ираном не станет легкой прогулкой для Трампа, который собрался выдвигаться на второй президентский срок в 2020 году.   

«Если конфликт произойдет, он не будет маленькой победоносной войной для США. Иран — серьезная страна, имеет ракетное оружие и другие современные средства. Конфликт может затянуться. А если США понесут еще и живые потери, вряд ли Трамп сможет баллотироваться»,  — считает Джабаров. 

Сенатор прогнозирует, что США для устрашения направят войска в Средиземное море

Он обратил внимание на то, что США по сути не выполнили обязательства по обеспечению безопасности Саудовской Аравии, поставив в эту страну военную технику на «баснословную сумму».

«Атака дронов в принципе отбивается, если грамотно выстроить защиту. Вспомним, как отбиваются железным куполом атаки в Израиле, как на базе Хмеймим в Сирии наши ВКС спокойно отбивают атаки. Просто этим надо заниматься»,  — резюмировал зампред главы комитета.

Пожар на одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов, принадлежащих национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco, произошел утром 14 сентября. По официальным данным, предприятие атаковали беспилотники. 

 

В результате Саудовская Аравия в два раза снизила добычу нефти. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. 

Тем не менее, Госдеп США поспешил обвинить Иран в атаке на «мировые поставки энергоносителей». Тегеран отвергает все обвинения. 

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Автор: Мария Владимирова
#сша #иран #политика #трамп #саудовская аравия #весь мир

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