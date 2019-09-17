Сенатор прогнозирует, что США для устрашения направят войска в Средиземное море

Войска США приведены в боевую готовность после атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии, заявил вице-президент США Майк Пенс. Вашингтон обвиняет Иран. Президент Дональд Трамп накануне в Twitter написал, что США «знают виновного» и ждут от королевства информации «на каких условиях действовать».

Saudi Arabia oil supply was attacked. There is reason to believe that we know the culprit, are locked and loaded depending on verification, but are waiting to hear from the Kingdom as to who they believe was the cause of this attack, and under what terms we would proceed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2019

Вероятно, США направят авианесущую группу в Средиземное море, авианосец появится и в Индийском океане, считает зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В комментарии для «Политики Сегодня» сенатор предположил, что повторится история с КНДР.

«Рассчитываю, что будет такой сценарий: наверняка появится авианесущая группа США в Средиземном море, в Индийском океане. Это будет напоминать ситуацию в Северной Корее, когда все думали, что вот-вот начнутся боевые действия. Но, слава богу, стороны сели за стол переговоров», — сказал Джабаров.

По его мнению, война с Ираном не станет легкой прогулкой для Трампа, который собрался выдвигаться на второй президентский срок в 2020 году.

«Если конфликт произойдет, он не будет маленькой победоносной войной для США. Иран — серьезная страна, имеет ракетное оружие и другие современные средства. Конфликт может затянуться. А если США понесут еще и живые потери, вряд ли Трамп сможет баллотироваться», — считает Джабаров.

Он обратил внимание на то, что США по сути не выполнили обязательства по обеспечению безопасности Саудовской Аравии, поставив в эту страну военную технику на «баснословную сумму».

«Атака дронов в принципе отбивается, если грамотно выстроить защиту. Вспомним, как отбиваются железным куполом атаки в Израиле, как на базе Хмеймим в Сирии наши ВКС спокойно отбивают атаки. Просто этим надо заниматься», — резюмировал зампред главы комитета.

Пожар на одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов, принадлежащих национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco, произошел утром 14 сентября. По официальным данным, предприятие атаковали беспилотники.

В результате Саудовская Аравия в два раза снизила добычу нефти. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

Тем не менее, Госдеп США поспешил обвинить Иран в атаке на «мировые поставки энергоносителей». Тегеран отвергает все обвинения.