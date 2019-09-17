Закон един как для простых граждан, так и для напавшего на ОМОН актера Устинова — Джабаров

Российский сенатор Владимир Джабаров убежден, что никто не может нарушать закон: ни известные персоны, ни обычные граждане. Так он прокомментировал позицию либеральных СМИ, которые пытаются оправдать участника незаконных митингов Павла Устинова.

Об этом пишет «НьюИнформ».

Напомним, накануне суд приговорил актера Устинова в 3,5 годам колонии. Его обвинили в том, что во время незаконного митинга 3 августа он оказал сопротивление и вывихнул плечо одному из сотрудников Росгвардии. Также в деле говорится, что Устинов выкрикивал лозунги, нарушая порядок, поэтому его задержание было правомерным.

Либеральные СМИ при этом пытаются исказить ситуацию, описывая события под «правильным» углом. Вероятно, «оппозиция» решила сделать из Устинова сакральную жертву. Ситуацию же либералы могут использовать как повод для того, чтобы лишний раз раскачать в стране ситуацию.

Джабаров отметил, что «оппозиции» следовало бы изучить практику подобных деяний на Западе, где нападение на правоохранителей карается очень жестко.

«Я думаю, что если бы это произошло в той же Америке, то актер, который применил насилие к стражам правопорядка, был бы пристрелен полицейскими на месте. А в лучшем случае, он бы уже получил серьезный срок», — сказал сенатор.

Он подчеркнул, что люди, которые охраняют общественный порядок, практически всегда рискуют своими жизнями.